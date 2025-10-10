Kiderült, egymásra talált-e A Kísértés után Anita és Kerim: „A műsor után egyből folytatni akartam”

A Kísértés 2025-ös évadának végén is a szakítások voltak többségben, hiszen a végsőkig kitartó három párból csak Timi és Máté maradtak együtt, akik ráadásul jegyesekként távoztak. Anita és Dávid szerelmes sajnos nem élte túl a fiatal lány és Kerim románcát, aki ráadásul még A Kísértés utolsó részében is mindent megtett, hogy új szerelmével mehessen haza. Ez azonban nem így lett, Anita kikosarazta Egyiptom hercegét, de azt azért elhintette, hogy a műsor után még egymásra találhatnak. Most kiderült, hogy ez megtörtént-e.

A Kísértés szereplői 2025-ben sem fogták vissza magukat, de Kerim és Anita között volt a legerősebb a vonzalom, mégsem együtt távoztak (Fotó: Tv2)

A Kísértés Anita számára kétségekkel végződött, hiszen bár szakítottak Dáviddal, de nem tudta teljesen elengedni őt, míg Kerim iránti érzéseit pedig még nem érezte elég erősnek. De vajon azóta beteljesedett ez a szerelem? A kísértő most válaszolt.

„A vége felé már abban bíztam, hogy talán nem egyedül távozom a szigetről, ahogy érkeztem, de nem így alakult. Voltak próbálkozások kettőnk között a műsor után, sokat beszélgettünk, de valójában akkor úgy éreztük, hogy talán nem az lenne a legjobb megoldás, ha hirtelen beleugranánk egy kapcsolatba. Én pedig tartottam magam a ehhez, még akkor is, ha én a műsor után egyből folytatni akartam” – kezdte Kerim a Borsnak.

Viszont Anita részéről úgy láttam, hogy ő szeretne még jobban kibontakozni, megismerni a világot, hiszen nagyon fiatal, csak huszonkét éves. Ráadásul az elmondása alapján az eddigi párkapcsolataiba nem tudott annyit élni, amennyit szeretett volna. Ez viszont sajnos megingatta a bizalmamat kettőnkben, szóval beszéltünk, sőt még mostanában szoktunk, és úgy gondolom, hogy nincs kizárva semmi, nem zárkózunk el egymástól, de egyelőre nem látom a jövőnket

– mesélte.

A Kísértés Anita és Kerim számára nem hozta meg a várva várt boldog befejezést, azóta sem alkotnak egy párt (Fotó: TV2)

A Kísértés Kerim számára csalódást is tartogatott

Bár a nagyszájú kísértő nem szerelmet keresett, az mégis rátalált, és ő ezt cseppet sem bánja, bár elismeri, fájdalmas csalódás lett a vége.

„Úgy gondolom, hogy ez egy olyan műsor, ahol nem tudhatja az ember, hogy mit hoz a következő pár döntés. Annyira felgyorsult ott az idő, az ottani napok, hetek alatt annyi minden történt, ami itthon talán csak hónapok, évek alatt. Én úgy mentem ki, hogy teljes egészében meg szeretném élni ezt a kalandot, bármi is történik. Szóval nyilvánvalóan csalódott voltam, amiatt, hogy nem minden úgy alakult, ahogy szerettem volna, de legalább lesz miből alkotni” – fejtette ki Kerim.

Mivel kísértő szerepben érkeztem a szigetre, senki nem várja azt, hogy komoly érzelmek alakulnak majd ki, különösen, hogy nyilvánvalóan a többiek párral érkeztek. De én mindig is szívvel éltem, és nyilván vágyom erre az érzése, mert ez egy rettentő jó, de amikor úgymond csalódás ér, az meg rettentően fájdalmas. Szóval ennek megvan a jó és a rossz oldala is, viszont annál nincs rosszabb, ha csak azon gondolkodsz, hogy mi lett volna ha. Szóval szerintem nem szabad soha megbánni azt, amit érez az ember

– vallotta be.