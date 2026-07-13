Kitálalt a NASA-főnök a titkos UFO-fotókról

Jared Isaacman, a NASA vezetője elárulta, hogy az ügynökség olyan rejtélyes objektumokról készített felvételeket, amelyeket még mindig nem tudnak megmagyarázni, miközben az UAP-akták (azonosítatlan rendellenes jelenségek) feloldása folyamatban van. A NASA-főnök meglepő kijelentéseket tett.

A NASA-főnök kitálalt az UFO-król - Fotó: 123RF

A NASA-főnök kitálalt

A NASA egyik magas rangú vezetője megdöbbentő vallomást tett a megmagyarázhatatlan repülő tárgyakról készült „titkos” képekről. Isaacman elismerte, hogy az űrügynökség olyan felvételeket rögzített, amelyeket „nem lehetett megmagyarázni”.

A tavaly decemberben hivatalba lépett NASA-vezér a The Jack Gordon Podcast június 30-i adásában tette ezeket a bombahírnek számító kijelentéseket, miközben a világ egyre éhesebbé válik az UFO-kkal kapcsolatos leleplezésekre.

„Készítettünk olyan képanyagokat – és Trump elnök nagyon is előretekintő ezzel kapcsolatban –, amelyeknél a felvételeken lévő adatok alapján egyszerűen nem tudjuk, hogy mi látható rajtuk” – mondta Isaacman a műsorvezetőnek, Jack Gordonnak. Ez a meglepő beismerés valószínűleg újabb löketet ad az összeesküvés-elméleteknek.

Isaacman ugyanakkor megállt azon a ponton, hogy azt állítsa: a NASA-nak bizonyítéka van a földönkívüli látogatókról. Hangsúlyozta, hogy az ügynökség „nulla bizonyítékot” talált arra vonatkozóan, hogy a rejtélyes objektumok idegen űrhajók lennének.

A NASA régóta hangoztatja, nincs bizonyítéka arra, hogy az UFO-k idegen eredetűek lennének. Bár az internet imádja a „lezuhant repülő csészealjakról” szóló történeteket, Isaacman kijelentette, hogy nem találtak sem előkerült űrhajókat, sem idegen testeket a Fox News beszámolója szerint.

Ennek ellenére a megjegyzései egybeesnek azzal, hogy egyre több nagy felbontású UAP-adat titkosítását oldják fel, miközben a Pentagon és az amerikai kormány képek, feljegyzések és akták tömegét hozza nyilvánosságra.

Júniusban több tucat dokumentumot publikáltak a Trump-adminisztráció Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE) nevű kezdeményezésén keresztül, amelynek célja, hogy az UAP-anyagokat kivegyék a zárt aktákból és a nyilvánosság elé tárják.