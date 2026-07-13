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Kitálalt a NASA-főnök a titkos UFO-fotókról

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 13. 21:00
ufotrump
A NASA-főnök döbbenetes vallomást tett a titkos, „magyarázat nélküli” UFO-fotókról.

Jared Isaacman, a NASA vezetője elárulta, hogy az ügynökség olyan rejtélyes objektumokról készített felvételeket, amelyeket még mindig nem tudnak megmagyarázni, miközben az UAP-akták (azonosítatlan rendellenes jelenségek) feloldása folyamatban van. A NASA-főnök meglepő kijelentéseket tett.

A NASA-főnök kitálalt az UFO-król
A NASA-főnök kitálalt az UFO-król - Fotó: 123RF

A NASA-főnök kitálalt

A NASA egyik magas rangú vezetője megdöbbentő vallomást tett a megmagyarázhatatlan repülő tárgyakról készült „titkos” képekről. Isaacman elismerte, hogy az űrügynökség olyan felvételeket rögzített, amelyeket „nem lehetett megmagyarázni”. 

A tavaly decemberben hivatalba lépett NASA-vezér a The Jack Gordon Podcast június 30-i adásában tette ezeket a bombahírnek számító kijelentéseket, miközben a világ egyre éhesebbé válik az UFO-kkal kapcsolatos leleplezésekre. 

„Készítettünk olyan képanyagokat – és Trump elnök nagyon is előretekintő ezzel kapcsolatban –, amelyeknél a felvételeken lévő adatok alapján egyszerűen nem tudjuk, hogy mi látható rajtuk” – mondta Isaacman a műsorvezetőnek, Jack Gordonnak. Ez a meglepő beismerés valószínűleg újabb löketet ad az összeesküvés-elméleteknek. 

Isaacman ugyanakkor megállt azon a ponton, hogy azt állítsa: a NASA-nak bizonyítéka van a földönkívüli látogatókról. Hangsúlyozta, hogy az ügynökség „nulla bizonyítékot” talált arra vonatkozóan, hogy a rejtélyes objektumok idegen űrhajók lennének.

A NASA régóta hangoztatja, nincs bizonyítéka arra, hogy az UFO-k idegen eredetűek lennének. Bár az internet imádja a „lezuhant repülő csészealjakról” szóló történeteket, Isaacman kijelentette, hogy nem találtak sem előkerült űrhajókat, sem idegen testeket a Fox News beszámolója szerint. 

Ennek ellenére a megjegyzései egybeesnek azzal, hogy egyre több nagy felbontású UAP-adat titkosítását oldják fel, miközben a Pentagon és az amerikai kormány képek, feljegyzések és akták tömegét hozza nyilvánosságra. 

Júniusban több tucat dokumentumot publikáltak a Trump-adminisztráció Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE) nevű kezdeményezésén keresztül, amelynek célja, hogy az UAP-anyagokat kivegyék a zárt aktákból és a nyilvánosság elé tárják.

Isaacman elmondta: „Sok mindent eltemetve tartottunk valahol a fájlok mélyén, az elnök pedig megkérdezte: »Miért? Tegyék ki a nyilvánosság elé. Nincs időnk tanulmányozni. Hagyjuk, hogy mások mondják meg, mi az.« És most ezt a törekvést láthatják. És látni is fogják a jövőben is.”

Isaacman arra is utalt, hogy nem feltétlenül repülő csészealjakban ülő kis zöld emberkékre kell gondolni. Merész jóslatot fogalmazott meg a Földön kívüli életről: úgy véli, az emberiség még a mi életünkben eljuthat arra a következtetésre, hogy az élet elterjedt az univerzumban. Kijelentette: „Úgy gondolom, nagyon reális esély van arra, hogy még a mi életünkben arra a következtetésre jussunk, hogy talán mindenhol ott van az élet.” 

De ha meg is történik a nagy áttörés, szerinte az nem biztos, hogy repülő csészealjakat jelent, mert a felfedezés sokkal kisebb léptékű is lehet. A podcastban Isaacman utalt rá, hogy az első „mindent eldöntő bizonyíték” mikrobiális élet lehet jóval közelebb hozzánk, akár a saját naprendszerünkön belül.

„Jelenleg is vannak mintáink a Marson” – mondta. „Ha visszahozzuk őket, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy egy ponton mikrobiális életre fognak utalni, legalábbis a Marson.” 

Hozzátette: „Nem tudom utálni ezt a témát. Valójában hihetetlenül lenyűgöz, mert ez a lényege annak, amit a NASA-nál tenni próbálunk – választ adni a kérdésre: 'Egyedül vagyunk?'” 

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