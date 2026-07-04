A Buckinghamshire-ben található Mentmore Towers Bruce Wayne otthonát alakította a 2005-ös Batman: Kezdődik! című kasszasikerben, ám azóta az épület állapota jelentősen leromlott. Az egykor pompás vidéki birtokot a 19. században építették Mayer de Rothschild báró számára, és a „viktoriánus korszak egyik legnagyszerűbb kastélyának” tartották. Most urbexesek játszótere.

Urbexesek jutottak be a Batman-filmek legendás Wayne-kastélyába – így pusztul a Rothschildok egykori palotája Fotó: robertharding via AFP

Urbexesek jutottak be a Batman-filmek legendás Wayne-kastélyába – így pusztul a Rothschildok egykori palotája

A báró halála után a kastély lányára, Hannah Primrose-ra, Rosebery grófnőjére szállt, majd később a Rosebery grófok örökölték a birtokot. Az épületet végül 1999-ben Simon Halabi milliárdos ingatlanmágnás vásárolta meg.

Halabi azt tervezte, hogy az impozáns kastélyból exkluzív szállodát alakít ki, amelyhez 2004-ben megkapta a szükséges építési engedélyt is. A tervek azonban soha nem valósultak meg, mivel Halabi ingatlanüzletét súlyosan érintette a 2008-as ingatlanpiaci válság.

2024-ben az egykor fényűző kastély továbbra is üresen állt. A Mentmore Towerst a Historic England a veszélyeztetett műemlékek közé sorolta, és megállapította, hogy az épület állapota rossz, valamint közvetlen veszélye áll fenn annak, hogy tovább romlik, illetve az épület eredeti szerkezeti és történeti elemei helyrehozhatatlanul károsodnak vagy elvesznek.

A szervezet hozzátette: „A kiszolgáló épületszárny tetőszerkezete rendkívül rossz állapotban van, és a főépület állapota is egyre gyorsabban romlik: a főcsarnokba és a mellette lévő fogadóterembe több helyen is beázik a tető”.

Az ingatlan továbbra is magántulajdonban van, és jelenleg üresen áll, mivel az egymást követő beruházók fejlesztési tervei rendre meghiúsultak. Az elhanyagolt belső terek láthatók azokban a felvételekben is, amelyeket a helyszínt felkereső urbexesek tettek közzé az Instagramon. Az egyik ilyen videót az Our Hidden Earth nevű csatorna osztotta meg.

Az ingatlan történetét és a bent tett felfedezéseiket ismertetve ezt írták:

Több mint 70 helyisége volt, tele régiségekkel, borokkal és gyönyörű bútorokkal, amelyeket egyszerűen hátrahagytak. Még rejtett folyosókat és könyvespolcok mögé rejtett titkos szobákat is találtunk. Néhány helyiség falikárpitjában valódi aranyszálakat használtak. A ház egykor a híres Rothschild család tulajdonában volt, mielőtt eladták egy ingatlanfejlesztőnek.

A Sunday Times Rich List legutóbbi becslése szerint a Rothschild család vagyona megközelítőleg 1 milliárd amerikai dollár. A család ismert arról, hogy évente több millió fonttal támogat zsidó közösségi ügyeket, az oktatást és a művészeteket. Emiatt időről időre antiszemita sztereotípiák célpontjává válik mind a jobboldali, mind a baloldali politikai szélsőségek részéről.