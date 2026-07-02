Kitört a balhé Jolly kedvesének a fellépése után: „Suzy-t meg sem közelíti...”

Kellemetlen szituációba keveredett Szuperák Barbara egy szabadtéri rendezvényen, ahol a fellépése alatt szinte teljesen üresen maradt a színpad előtti tér. Jolly csinos párja ennek ellenére egyáltalán nem veszítette el a lelkesedését, és pontosan úgy nyomta le a showt, mintha egy telt házas arénában énekelne a tomboló tömegnek. A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint a közönséget mindössze egy ugróvár és egy-két ott játszadozó kisgyermek alkotta, ami meglehetősen szürreális, magányos látványt nyújtott a napsütésben. Barbara azonban igazi profiként kezelte a helyzetet, nem hagyta magát elbizonytalanítani a látványtól, sőt, mivel a hangulat amúgy is rendkívül családiasra fordult, még a színpadról is lejött, hogy a közvetlen közelséget kihasználva megpróbálja táncra invitálni azt a néhány embert, aki egyáltalán a környéken tartózkodott.

Jolly kedvese, Szuperák Barbara mindent megtett azért, hogy jól érezze magát a közönség (Fotó: Bors)

Szétszedték Szuperák Barbara koncertjét

Bár a helyszínen lévők értékelték az énekesnő közvetlenségét és lankadatlan energiáját, a virtuális világ már korántsem volt ilyen elnéző, amikor a fellépésről készült videó felkerült a Facebookra. A közösségi oldalon azonnal beindult a kárörvendő gépezet, és a felhasználók egyáltalán nem finomkodtak a kemény véleménynyilvánítással. Sokan teljes értetlenséggel álltak a szellemvárosra emlékeztető produkció előtt, és azonnal keresni kezdték a láthatatlan tömeget. Valaki döbbenten tette fel a kérdést a bejegyzés alatt, miszerint „Emberek! Hol vannak az emberek??”, amire egy másik hozzászóló rendkívül szarkasztikusan és röviden csak annyit felelt válaszul, hogy „Elmenekültek”.

Suzyhoz hasonlították

A fotelekből bíráló netezők nem elégedtek meg ennyivel, a közönség hiányán túl a rendezvény technikai körülményeit, valamint Barbara zenei kvalitásait is alaposan górcső alá vették:"Annyira kínos es kellemetlen..." Ezzel párhuzamosan a fellépés akusztikáját és a zenei alapot is komoly kritika érte, egy másik fanyalgó ugyanis elégedetlenül jegyezte meg, hogy mintha telefonról menne az alap.

Az ilyen jellegű internetes vitákból természetesen a múltbeli szálak sem maradhattak ki, hiszen Barbara karrierje kezdete óta kénytelen szembenézni azzal, hogy Jolly korábbi feleségéhez és egykori duettpartneréhez mérik a teljesítményét. A kritikusok most is gyorsan elővették a jól ismert hasonlítgatást, és az egyik legrosszmájúbb hozzászóló kereken kijelentette, hogy Barbara „Suzy-t megsem közelíti...”, utalva a régi formáció sikereire. Mindenesetre az vitathatatlan, hogy Barbara hatalmas lelkierőről és szakmai alázatról tett tanúbizonyságot, hiszen a kínos szituációban is mosolyogva, emelt fővel csinálta végig a műsort, bizonyítva, hogy igazi előadóként bárki előtt képes maximális bedobással teljesíteni.