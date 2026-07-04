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Mintegy 30 év után megoldódott a Mount Everest egyik legnagyobb rejtélye

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 04. 19:00
mount everesthegymászó
Fény derült az elhunyt hegymászó kilétére. A férfi holtteste az évek során mérföldkő lett a merész túrázók körében.

A Mount Everest hírhedt zöld csizmás hegymászójának rejtélye végre megoldódott, miután egy DNS-teszt kimutatta, hogy a halálra fagyott férfi nem az az ember volt, akinek sokan évtizedekig hittek.

Megoldódott a Mount Everest egyik legnagyobb rejtélye.
Megoldódott a Mount Everest egyik legnagyobb rejtélye. (Képünk illusztráció) Fotó: Jan Zahula / Shutterstock

A hegymászó holtteste, amely hó rabságában hevert a világ legmagasabb hegyén, az elmúlt közel 30 év alatt hátborzongató látványossággá vált a csúcs elérését megkísérlő ezrek számára. A fagyos takaró alól még mindig kiálló, jellegzetes, élénkzöld hegymászócsizmája miatt egyszerűen csak „Zöld Csizma” néven ismert maradványokat most a 47 éves indiai hegymászóként, Dorje Morupként azonosították. Azonban évtizedekig sokan azt hitték, hogy a holttest a 28 éves indiai hegymászó, Tsewang Paljoré.

A DNS-vizsgálat eredményeit az Indo-Tibeti Határrendőrség (ITBP) erősítette meg, akik most a holttestet kiemelését tervezik az Everest hírhedt halálzónájából, több mint 8000 méteres magasságból. A hatóságok egy speciális magaslati mentőcsapatot keresnek, amely a hegy tibeti oldaláról, a nyár folyamán végrehajtaná a veszélyes mentési műveletet.

Mi történt a Mount Everesten a hírhedt zöld csizmás hegymászóval?

Morup egy hattagú ITBP-expedíció tagja volt, amely 1996. május 10-én az Everest északi oldalán indulva próbálta megmászni a csúcsot. Azonban a csapatot egy heves hóvihar elkapta a csúcs közelében, így végül három hegymászó visszafordult. Viszont Morup társaival, a 28 éves Tsewang Paljorral és Tsewang Samanlával együtt folytatta útját. Végül mindhárman életüket vesztették a fagyos Everesten.

Az expedíció feljegyzései szerint a három hegymászó nepáli idő szerint délután 15:45 körül rádión jelentette csapatvezetőjüknek, hogy elérték a csúcsot. Későbbi beszámolók szerint azonban a rossz látási viszonyok megnehezíthették pontos helyzetük meghatározását, ami felveti annak lehetőségét, hogy valójában mintegy 120 méterrel a csúcs alatt voltak.

A jelentést követően az időjárás drámai fordulatot vett: heves szél csapott a hegyre, a hőmérséklet csökkenni kezdett, és a látótávolság szinte nullára esett vissza. Lentről az expedíció tagjai állítólag két fejlámpát láttak mozogni a körülbelül 8500 méteres tengerszint feletti magasságban. Ez volt az utolsó jel, hogy a három hegymászó életben van.

Az évtizedek során Morup maradányait egy kis barlangszerű mélyedésben őrizte meg a hó. A teste oldalra volt dőlve, látszólag utolsó pillanataiban is menedéket keresett a hegy könyörtelen körülményei elől - írta a Daily Mail.

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