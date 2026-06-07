Rejtély Somogy vármegyében: kincseket rejt az elhagyatott ház padlása – Galéria!

Egy Somogy vármegyei kis faluban áll elhagyatottan a sárga vakolatos ház. Egykor boldog kisgyermekes család élhetett benne és vidám kacajok szűrődhettek ki az utcára. Az apuka valószínűleg katona volt, erről árulkodik a házban talált jegy, amit a katonák utazáshoz használhattak.

A befőtteket is hátrahagyták a Somogy vármegyei házban / Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket, az eltelt idő alatt rengeteg épületet mutatott be. Nagy sikert aratott például a földalatti orvosi bunker, a földalatti laboratórium rejtélye, vagy az elhagyatott otthon, ahol bűntény történhetett. Most egy Somogy vármegyei házban járt.

A ház hosszú évek óta elhagyatottan áll, de a befőttek még mindig a spájzban sorakoznak, a fogason pedig kabátok lógnak. A padlás régi kincseket rejt, mára retrónak számító gyerekjátékok, rejtélyes dobozok és zsákok várják, hogy valaki felfedezze őket.

Nézz be te is az elhagyatott, Somogy vármegyei házba! A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig: