Rejtély Somogy vármegyében: kincseket rejt az elhagyatott ház padlása – Galéria!

Egy Somogy vármegyei kis faluban áll elhagyatottan a sárga vakolatos ház. Egykor boldog kisgyermekes család élhetett benne és vidám kacajok szűrődhettek ki az utcára. Az apuka valószínűleg katona volt, erről árulkodik a házban talált jegy, amit a katonák utazáshoz használhattak.
A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket, az eltelt idő alatt rengeteg épületet mutatott be. Nagy sikert aratott például a földalatti orvosi bunker, a földalatti laboratórium rejtélye, vagy az elhagyatott otthon, ahol bűntény történhetett. Most egy Somogy vármegyei házban járt.
A ház hosszú évek óta elhagyatottan áll, de a befőttek még mindig a spájzban sorakoznak, a fogason pedig kabátok lógnak. A padlás régi kincseket rejt, mára retrónak számító gyerekjátékok, rejtélyes dobozok és zsákok várják, hogy valaki felfedezze őket.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
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