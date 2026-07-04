"Szakítottál? Gratulálok!" - nem búslakodik, hanem ünnepli válását Jennifer Lopez

Úgy tűnik Jennifer Lopez szerelme semmibe sem kerül, de a szívfájdalma felbecsülhetetlen. Az énekesnő, aki négyszer volt házas és vált el, a SubwayTakes műsorának Kareem Rahmával közös epizódjában nyíltan beszélt hírhedt szerelmi életéről, miközben felfedte egyik legvitatottabb gondolatát, miszerint a szakítás nem kudarc.

Jennifer Lopez a szakításokat nem kudarcként éli meg. Fotó: Nina Prommer / Northfoto

Jennifer Lopez számára a szakítás nem egyenlő a kudarccal

Míg sokan egy kapcsolat végére úgy tekintenek, mint egy kudarc, addig Lopez számára ezek ugródeszkák, amelyek a legjobb önmaga felé lökik. Az énekesnő szerelmi élete sokszor került már címlapokra, 2024 áprilisában például mindössze 21 hónap házasság után vált el Ben Afflecktől.

Úgy érzem, hogy a legnagyobb érzelmi, mentális és pszichológiai fejlődéseim mindig a szívfájdalomból fakadtak

– magyarázta Rahmának, miközben a New York-i metrón utazott.

Ez nem csak a romantikus kapcsolatokban van így, hanem a munkahelyi szívfájdalmakban is, mindenben... Csak ilyenkor mélyedsz el. Olyankor kérdezed magadtól: Mi a történt? Hogyan csinálom ezt? Miért csinálom ezt folyton? Vagy miért nem történt ez meg? Mit csinálhattam volna jobban? Magad változtatsz.

Az énekesnő ezen állítása szerint, ha ez az elgondolkodás kimarad, akkor sosem tud változni az ember.

Mert ha úgy éled az életed, hogy mondjuk, szíveket törsz össze, és te vagy az, aki soha semmit sem érez, akkor te vagy a vesztes. Soha semmit sem tanulsz.

Lopez egy másik, a szakításokkal kapcsolatos gondolatot is megosztott, miszerint ünnepelni kell.

Csináljunk egy bulit. Az embereknek azt kellene mondaniuk: Szakítottál? Gratulálok! Mert egyrészt, meghoztál egy döntést. Másrészt, valószínűleg ez volt a legjobb mindenkinek.

Az énekesnő körül nemrég felreppentek a pletykák, miszerint a kamerákon túl is lángra lobbant a románc ő és az Office Romance című sorozatban szereplő Brett Goldstein között, azonban hamar lelőtte ezeket a találgatásokat - írta az Entertainment Weekly.