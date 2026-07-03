"Több mint 7 milliót költöttem a tökéletes testemre és még odalenn is dizájner vagyok..."

Amira Evans (26) elismerte, hogy több mint 15 000 fontot (kb. 7 millió forintot) költött arra, hogy megpróbálja elérni a „tökéletes testet”. A tartalomgyártónak még „dizájner intim testrészei” is vannak, miután rengeteg pénzt áldozott rá.

Egy nő bevallotta, hogy ezreket költött a „tökéletes test” elérésére, és rengeteg készpénzt fizetett ki különböző plasztikai eljárásokra. A 26 éves Amira Evans nyíltan mesélt az útjáról, amelybe beletartozott az is, amit „dizájner intim részeknek” neveznek.

A Bristolból származó tartalomgyártó több mint egymillió követővel büszkélkedhet az Instagramon, és most rendkívül őszintén beszélt arról, miért döntött úgy, hogy ennyi pénzt áldoz az átalakulásra. A testképről szólva Amira megosztotta, miért tartotta ezt jó befektetésnek, és bevallotta: úgy gondolja, hogy a vállalkozása szempontjából ez a „legokosabb” lépés, amit valaha tett.

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen történetet osztanak meg. Korábban egy másik nő elismerte, hogy körülbelül 90 000 fontot költött a külseje megváltoztatására.

Miután átesett egy labiaplasztikán (a kisajkak átformálására vagy méretének csökkentésére szolgáló sebészeti eljárás), mellnagyobbításon (amely A-kosarasról egyből F-kosarasra növelte a méretét), brazil fenékemelésen (BBL) és más kozmetikai beavatkozásokon, Amira azt állítja, hogy a külsejébe való befektetés lehetővé tette számára a sikeres karrier felépítését.

Amira elmondta: „22 éves voltam, és az első műtétem a labiaplasztika, azaz a 'dizájner vagina' volt. Egyszerűen nem igazán tetszett, ahogy odalenn kinéztem. Ez inkább az önbizalomról és a kényelemről szólt. Mielőtt megcsináltattam volna, nem éreztem magam kényelmesen bizonyos ruhákban, és valójában sok kellemetlenséget is okozott nekem. Így ez egy nagyon gyors műtét volt, ami óriási változást hozott”.

Amira elárulta, hogy az első műtétet az exbarátja finanszírozta, de az összes többi beavatkozást már a saját munkájából fizette. Pikáns tartalmakat készít az interneten, így lényegében az előfizetői finanszírozzák az életmódját, és eddig több mint 15 000 fontot költött a külseje megváltoztatására.