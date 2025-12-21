"Nem jártam filmes iskolába" – Nem mindig volt nagymenő: így élt a sztárság előtt Christopher Nolan

Cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. A negyedik fejezet egy olyan alkotóról szól, aki Tarantinohoz és Spielberghez hasonlóan nem a tankönyvekből, hanem a gyakorlatban sajátította el a filmkészítés fortélyait. Íme az Oscar-díjas Christopher Nolan története.

A Christopher Nolan filmek nem véletlenül zseniálisak: a rendező irodalmárból lett Oscar-díjas direktor (Fotó: Billy Bennight)

Christopher Nolan, mielőtt rendező lett

Christopher Nolan olyan grandiózus filmeket jegyez, mint a Matthew McConaughey főszereplésével készült Csillagok között, vagy a kultikussá vált Eredet című mozi. Nolan azonban nem abból a “spielbergi” pozícióból indult, mint a Jurassic Park rendezője, aki már 12 évesen saját filmeket forgatott. Tanulmányait a University College London egyetemen végezte angol irodalom szakon, de csak azért esett erre a választása, mert egyedül itt volt hozzáférése azokhoz az eszközökhöz és kamerákhoz, amiken elkezdhette gyakorolni a filmkészítést.

Kezdetben rövidfilmekkel kísérletezett még az egyetem alatt és a diploma utáni időszakban. Ezek közül az egyik legnépszerűbb a Doodlebug című munkája volt 1997-ben, amit még 16 mm-es celluloidszalagra forgatott. A Doodlebug egy paranoiás férfiről szól, aki a rendkívül koszos lakásában üldözőbe vesz egy bogarat és megpróbálja agyoncsapni. A kisfilm ott fordul pszichothrillerbe, amikor kiderül, hogy a bogár kísértetiesen hasonlít a férfire. Mire elérkezünk a diadalittas győzelemhez és a férfi végre megsemmisíti a bogarat egy cipővel, az utolsó jelenetben a férfit is lecsapja önmaga felnagyított verziója. Érezzük a kafkai párhuzamot, ami nem véletlen, tekintve Nolan irodalmi tanulmányait.

Mielőtt a rendező valóban betört volna a szakmába, kisebb technikai filmes munkákat vállalt, hogy fenntartsa magát az egyetemi évek alatt, és saját kisfilmjeit is ezekből a munkákból finanszírozta. Volt operatőr-asszisztens és vágó is kisebb ipari projektekben. Ezek megtanították arra, hogyan készítsen szinte láthatatlan büdzséből jó filmeket. Forgatókönyv-olvasóként is dolgozott egy ideig, ezzel a munkával fejlesztette a filmek cselekményének felépítéséhez szükséges képességeit.