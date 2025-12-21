"Nem jártam filmes iskolába" – Nem mindig volt nagymenő: így élt a sztárság előtt Christopher Nolan

Cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. A negyedik fejezet egy olyan alkotóról szól, aki Tarantinohoz és Spielberghez hasonlóan nem a tankönyvekből, hanem a gyakorlatban sajátította el a filmkészítés fortélyait. Íme az Oscar-díjas Christopher Nolan története.
Christopher Nolan olyan grandiózus filmeket jegyez, mint a Matthew McConaughey főszereplésével készült Csillagok között, vagy a kultikussá vált Eredet című mozi. Nolan azonban nem abból a “spielbergi” pozícióból indult, mint a Jurassic Park rendezője, aki már 12 évesen saját filmeket forgatott. Tanulmányait a University College London egyetemen végezte angol irodalom szakon, de csak azért esett erre a választása, mert egyedül itt volt hozzáférése azokhoz az eszközökhöz és kamerákhoz, amiken elkezdhette gyakorolni a filmkészítést.
Kezdetben rövidfilmekkel kísérletezett még az egyetem alatt és a diploma utáni időszakban. Ezek közül az egyik legnépszerűbb a Doodlebug című munkája volt 1997-ben, amit még 16 mm-es celluloidszalagra forgatott. A Doodlebug egy paranoiás férfiről szól, aki a rendkívül koszos lakásában üldözőbe vesz egy bogarat és megpróbálja agyoncsapni. A kisfilm ott fordul pszichothrillerbe, amikor kiderül, hogy a bogár kísértetiesen hasonlít a férfire. Mire elérkezünk a diadalittas győzelemhez és a férfi végre megsemmisíti a bogarat egy cipővel, az utolsó jelenetben a férfit is lecsapja önmaga felnagyított verziója. Érezzük a kafkai párhuzamot, ami nem véletlen, tekintve Nolan irodalmi tanulmányait.
Mielőtt a rendező valóban betört volna a szakmába, kisebb technikai filmes munkákat vállalt, hogy fenntartsa magát az egyetemi évek alatt, és saját kisfilmjeit is ezekből a munkákból finanszírozta. Volt operatőr-asszisztens és vágó is kisebb ipari projektekben. Ezek megtanították arra, hogyan készítsen szinte láthatatlan büdzséből jó filmeket. Forgatókönyv-olvasóként is dolgozott egy ideig, ezzel a munkával fejlesztette a filmek cselekményének felépítéséhez szükséges képességeit.
A 2024-ben lovaggá ütött Sir Christopher Nolan debütfilmje az 1998-as A csapda volt. A filmet saját zsebből, hétvégente forgatta barátai segítségével. Jelentős sikereket ért el a különböző filmfesztiválokon, a szakma felismerte tehetségét. A későbbiekben az ő nevéhez fűződtek mindenki kedvenc Batman-filmjei: a Batman: Kezdődik!, A sötét lovag és A sötét lovag: Felemelkedés. Az ikonikus Heath Ledger-Christian Bale párossal készült DC-filmeket a mai napig a legjobb feldolgozások között tartják számon. Az Eredet, melynek záró képsorai a mai napig borzolják a rajongók idegeit, szintén több évtizedes megbecsültségnek örvend, bár Oscar-jelöléseiből egyet sem tudott díjra váltani. Legutóbb azonban a Cillian Murphy és Robert Downey Jr. főszereplésével készült Oppenheimer című mozival letarolta a 2024-es díjátadót, összesen 7 aranyszoborral távozhattak a film készítői és szereplői. Most egy újabb gigantikus, műfaját tekintve szó szerint eposzba vágta a fejszéjét, ugyanis igazi sztárdömpinggel, nagy erőkkel forgatja az Odüsszeia legújabb filmes adaptációját, mely várhatóan 2026 júliusában kerül a mozikba.
