Hegymászó a Mount Everesten a hóban.

A Mount Everest bizarr katasztrófája – A férfi, akit hátrahagytak, megvakult, meghalt, mégis megtörtént a csoda

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 20:45
1996 májusában egy hegymászót magára hagyott a csapata a halál zónájában. Beck Weathers életét vesztette a Mount Everesten – legalábbis mindenki így gondolta, de csodával határos módon visszatért, hogy most elmesélje nekünk megdöbbentő történetét.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A Mount Everest megmászásának legnagyobb kihívása a mentális teher. A döntések, amelyeket az oxigénhiányban, a fagyban és az idő nyomasztó sürgetésében kell meghozni azoknak, akik erre a lehetetlen küldetésre vállalkoznak. Beck Weathers útja a csúcs közeléből a halál peremére, majd onnan vissza az életbe a hegymászás történetének egyik legdrámaibb fejezete.

A Mount Everest csúcsa.
Katasztrófa a Mount Everesten: így tért vissza a halál pereméről Beck Weathers
Fotó:  123RF
  • Beck Weathers, amerikai orvos 1996-ban vállalkozott a Mount Everest megmászására.
  • Egy korábbi műtétje miatt társai kénytelenek voltak hátrahagyni.
  • Csodával határos módon túlélte, majd egyedül indult vissza a táborba.
  • Súlyos fagyási sérüléseket szenvedett.

Egy balul elsült kísérlet a Mount Everest meghódítására

A történet főszereplője, Beck Weathers egy vezetett expedíció tagjaként érkezett a Mount Everestre. A csúcsrajutás napján, több ezer méteres magasságban azonban komoly problémákkal kellett szembenéznie.

Egy korábbi szemműtét következménye miatt a látása hirtelen romlani kezdett. A fény, a hideg és az oxigénhiány együttes hatásának köszönhetően szinte teljesen megvakult, és mélységérzékelése is teljesen megszűnt. A vezetőknek gyorsan kellett cselekedniük, ezért úgy döntöttek, hogy Weatherst hátrahagyják, amíg a többi mászó folytatja az utat a csúcs felé.

Amíg a csapat többi tagja a csúcsról ereszkedett lefelé, a hegyen váratlanul brutális vihar tört ki. A szél orkánerejűvé fokozódott, a hőmérséklet drasztikusan zuhant, a látótávolság minimálisra csökkent. Több hegymászó eltévedt, kimerült. Nyolcan vesztették életüket az ereszkedés közben.

Amikor visszaértek a hegymászóhoz, a férfi mozdulatlanul ült a hóban. Halottnak hitték, így egyszerűen ott hagyták.

Emlékhely a Mount Everesten.
A legfrissebb becslések szerint a Mount Everesten 1953 óta több mint 300-340 ember vesztette már életét
Fotó: Wojtek Chmielewski /  Shutterstock 

A feltámadás

Az éjszaka során Weathers testhőmérséklete kritikusan alacsony szintre süllyedt. Esélyei a túlélésre a minimálisnál is minimálisabbak voltak. Órákkal később azonban magához tért. Emberfeletti erőt tanúsítva felállt és elindult a tábor felé.

Nem tudta, hol van, alig látott, kezei és arca érzéketlenek voltak. Mégis felállt és visszatért a magashegyi táborba. Saját elmondása szerint egy igazi élőhalottnak látszott. Bőre elfeketedett a fagyási sérülésektől, arca felismerhetetlenné vált.

Weathers állapota kritikus volt. Végül serpák és hegymászók közös erőfeszítéssel vitték lejjebb, majd helikopterrel szállították le a Mount Everestről. A túlélésért súlyos árat fizetett: jobb karját amputálni kellett, bal kezéről elvesztette az ujjait, látása maradandóan károsodott. A férfi azóta az egész világot bejárta a történetével, és közben mindenkinek elmeséli, hogyan tért vissza a halálból.

A következő videóra kattintva megismerheted a legnagyobb veszélyeket, amelyek a Mount Everest hegymászóira leselkednek:

