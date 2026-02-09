A Mount Everest bizarr katasztrófája – A férfi, akit hátrahagytak, megvakult, meghalt, mégis megtörtént a csoda

A Mount Everest megmászásának legnagyobb kihívása a mentális teher. A döntések, amelyeket az oxigénhiányban, a fagyban és az idő nyomasztó sürgetésében kell meghozni azoknak, akik erre a lehetetlen küldetésre vállalkoznak. Beck Weathers útja a csúcs közeléből a halál peremére, majd onnan vissza az életbe a hegymászás történetének egyik legdrámaibb fejezete.
A történet főszereplője, Beck Weathers egy vezetett expedíció tagjaként érkezett a Mount Everestre. A csúcsrajutás napján, több ezer méteres magasságban azonban komoly problémákkal kellett szembenéznie.
Egy korábbi szemműtét következménye miatt a látása hirtelen romlani kezdett. A fény, a hideg és az oxigénhiány együttes hatásának köszönhetően szinte teljesen megvakult, és mélységérzékelése is teljesen megszűnt. A vezetőknek gyorsan kellett cselekedniük, ezért úgy döntöttek, hogy Weatherst hátrahagyják, amíg a többi mászó folytatja az utat a csúcs felé.
Amíg a csapat többi tagja a csúcsról ereszkedett lefelé, a hegyen váratlanul brutális vihar tört ki. A szél orkánerejűvé fokozódott, a hőmérséklet drasztikusan zuhant, a látótávolság minimálisra csökkent. Több hegymászó eltévedt, kimerült. Nyolcan vesztették életüket az ereszkedés közben.
Amikor visszaértek a hegymászóhoz, a férfi mozdulatlanul ült a hóban. Halottnak hitték, így egyszerűen ott hagyták.
Az éjszaka során Weathers testhőmérséklete kritikusan alacsony szintre süllyedt. Esélyei a túlélésre a minimálisnál is minimálisabbak voltak. Órákkal később azonban magához tért. Emberfeletti erőt tanúsítva felállt és elindult a tábor felé.
Nem tudta, hol van, alig látott, kezei és arca érzéketlenek voltak. Mégis felállt és visszatért a magashegyi táborba. Saját elmondása szerint egy igazi élőhalottnak látszott. Bőre elfeketedett a fagyási sérülésektől, arca felismerhetetlenné vált.
Weathers állapota kritikus volt. Végül serpák és hegymászók közös erőfeszítéssel vitték lejjebb, majd helikopterrel szállították le a Mount Everestről. A túlélésért súlyos árat fizetett: jobb karját amputálni kellett, bal kezéről elvesztette az ujjait, látása maradandóan károsodott. A férfi azóta az egész világot bejárta a történetével, és közben mindenkinek elmeséli, hogyan tért vissza a halálból.
