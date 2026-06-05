Emberfeletti csoda: rekordidő alatt ért fel a Mount Everest tetejére a ráktúlélő

Nem mindennapi dráma zajlott le a világ legmagasabb hegyén. Egy 36 éves amerikai ultrafutó, Tyler Andrews olyat tett, amit előtte még senki: 9 óra 55 perc és 43 másodperc alatt ért fel a Mount Everest alaptáborából a csúcsra, amivel megdöntött egy 23 éve fennálló, addig megdönthetetlennek hitt rekordot. A normál expedícióknak ehhez 5-7 napra van szükségük, Tyler viszont konkrétan felsprintelt a halálzónába.

A Mount Everest lett az új játszótere: Tyler Andrews bebizonyította, hogy nincs lehetetlen, és szü szerint felszaladt a világ tetejére / Fotó: Jan Zahula / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Négy nappal a tragédia után újra a fagyos pokolban

A siker azonban majdnem elmaradt, a hegy ugyanis elsőre kegyetlenül kimutatta a foga fehérjét. Alig négy nappal a történelmi csúcsdöntés előtt a sportoló már karnyújtásnyira, mindössze 400 méterre volt a céltól, amikor az időjárás és a logisztikai káosz miatt kénytelen volt visszafordulni. Sokan itt feladták volna, de őt nem abból a fából faragták. Négy nap múlva újra nekivágott a fagyos pokolnak.

Ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha végrehajtottam, mentálisan és fizikálisan egyaránt. Majdnem hat éve készültem erre, hét kísérletem volt három szezon alatt. Nem volt kétségem afelől, hogy életem legjobb fizikai formájában vagyok... De nem elég szuperfittnek lenni, kell a hegy, az időjárás és a tömeg együttműködése is. Mindennek össze kellett állnia

– nyilatkozta a sikeres mászás után a sportoló.

A hihetetlen tempót jól mutatja, hogy Tyler május 27-én este 7 óra 11 perckor hagyta el az alaptábort, és másnap hajnali 5 óra 6 perckor már a világ tetejéről nézte a napfelkeltét. Ráadásul az oda-vissza utat is rekordidő, 16 óra 32 perc alatt tudta le – írja a People magazin.

Szobakerékpár a Mount Everest alaptáborában

Ez az elképesztő siker a legkevésbé sem volt meglepő azok számára, akik a legközelebb állnak a férfihoz. Expedíciószervezője és barátja, Dawa Steven Sherpa elárulta, hogy Tyler elszántsága nem mindennapi:

Ty visszatért az első kísérletből, és azonnal megkérdezte, mikor mehet vissza. Ő az egyetlen ember, akit valaha láttam szobakerékpárt hozni az Everest alaptáborába.

A rákot is túlélő sportoló ezzel a teljesítménnyel beírta magát a történelembe, de máris a következő extrém kihíváson töri a fejét.

Szeretném még megdönteni az Everest-rekordot pótlólagos oxigén nélkül is, de azt hiszem, egyelőre szükségem van egy kis szünetre

– mondta Tyler, aki a futás mellett egy alapítványon keresztül nehéz sorsú nepáli és ecuadori fiatal sportolókat segít, a mostani akciójával pedig több mint 40 ezer dollárt (több mint 12 millió forint) gyűjtött össze a számukra.