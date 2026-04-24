KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„3,5 milliárd éve rejtőzik az élet nyoma a Marson” – Történelmi áttörést ért el a NASA

Mars-kutatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 19:30
élet a Marsonvörös bolygó
Sosem látott szerves vegyületekre bukkant a NASA Curiosity önjáró robotja a szomszédos bolygón. A tudósok szerint ez az eddigi legmeggyőzőbb bizonyíték arra, hogy egykor élet lehetett a Marson. Az áttörést jelentő minták között olyan elemeket is találtak, amelyek a földi élet építőköveinek számítanak.
Bors
A szerző cikkei

Szenzációs hírek érkeztek a világűrből: a Curiosity marsjáró olyan felfedezést tett, ami alapjaiban rengetheti meg mindazt, amit a vörös bolygóról eddig gondoltunk. A nukleáris meghajtású robot egy rendkívül összetett vegyületkeveréket ásott elő a marsi talajból. A szakértők szerint a talált molekulák kísértetiesen hasonlítanak azokhoz a kémiai anyagokhoz, amelyekből az élet a Földön is kialakult.

A Curiosity rover olyan mintákat talált, amelyek örökre megváltoztathatják a Mars kutatását Fotó: Triff /  Shutterstock 

Vajon az élet építőköveit rejtette el a Mars?

A kutatók egy speciális kémiai kísérletet végeztek el, amit most először hajtottak végre egy idegen világ felszínén. Az eredmények pedig minden várakozást felülmúltak. A több mint húsz azonosított vegyszer között felbukkant egy olyan nitrogéntartalmú molekula is, amely szerkezetében a DNS előfutáraira emlékeztetilyet korábban még soha nem láttak a Marson.

Amy Williams professzor, a kutatás vezetője alig tudta leplezni lelkesedését a felfedezés hallatán. Szerinte a marsi felszín képes volt megőrizni azokat a jeleket, amelyek az ősi életre utalhatnak.

Úgy véljük, olyan szerves anyagokat találtunk, amelyek már 3,5 milliárd éve őrizhetik a Mars titkát. Rendkívül hasznos bizonyítékkal szolgál ez arra, hogy az ősi szerves anyagok fennmaradtak, hiszen ez az útja annak, hogy felmérjük egy környezet lakhatóságát

– nyilatkozta a professzor.

Meteoritok hozhatták a csomagot

A Curiosity nem csak DNS-szerű anyagokat talált: azonosítottak egy benzotiofén nevű, kénes vegyületet is, amely gyakran meteoritokkal érkezik a bolygókra. Ez azért is fontos, mert ugyanezek az anyagok záporozhattak a Földre is a hajnalán.

Ugyanaz az anyag, ami meteoritok formájában hullott a Marsra, hullott le a Földre is. Valószínűleg ez biztosította az élet építőköveit a mi bolygónkon is, úgy, ahogy azt ma ismerjük

– magyarázta Williams professzor.

Versenyfutás az idővel

A mintákat a Gale-kráterben, egy egykori tómederben gyűjtötték, ahol a agyagos ásványok kiválóan konzerválták a szerves vegyületeket. Bár a mostani műszerek még nem tudják teljes bizonyossággal megmondani, hogy a leletek egykori élőlényektől származnak-e, vagy geológiai folyamatok termékei, az irány biztató.

A tudósok szerint a következő nagy lépés az lenne, ha ezeket a kőzeteket sikerülne visszahozni a Földre laboratóriumi elemzésre. A NASA már dolgozik az ehhez szükséges terveken, hiszen a mostani siker bizonyítja: érdemes folytatni a kutatást.

Most már tudjuk, hogy nagy és összetett szerves anyagok maradtak fent a Mars felszíne alatt, és ez hatalmas reményt ad arra, hogy megtaláljuk az élet konkrét jeleit is

– olvasható a professzor nyilatkozata a brit Mirror cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
