„3,5 milliárd éve rejtőzik az élet nyoma a Marson” – Történelmi áttörést ért el a NASA

Szenzációs hírek érkeztek a világűrből: a Curiosity marsjáró olyan felfedezést tett, ami alapjaiban rengetheti meg mindazt, amit a vörös bolygóról eddig gondoltunk. A nukleáris meghajtású robot egy rendkívül összetett vegyületkeveréket ásott elő a marsi talajból. A szakértők szerint a talált molekulák kísértetiesen hasonlítanak azokhoz a kémiai anyagokhoz, amelyekből az élet a Földön is kialakult.

A Curiosity rover olyan mintákat talált, amelyek örökre megváltoztathatják a Mars kutatását Fotó: Triff / Shutterstock

Vajon az élet építőköveit rejtette el a Mars?

A kutatók egy speciális kémiai kísérletet végeztek el, amit most először hajtottak végre egy idegen világ felszínén. Az eredmények pedig minden várakozást felülmúltak. A több mint húsz azonosított vegyszer között felbukkant egy olyan nitrogéntartalmú molekula is, amely szerkezetében a DNS előfutáraira emlékeztet – ilyet korábban még soha nem láttak a Marson.

Amy Williams professzor, a kutatás vezetője alig tudta leplezni lelkesedését a felfedezés hallatán. Szerinte a marsi felszín képes volt megőrizni azokat a jeleket, amelyek az ősi életre utalhatnak.

Úgy véljük, olyan szerves anyagokat találtunk, amelyek már 3,5 milliárd éve őrizhetik a Mars titkát. Rendkívül hasznos bizonyítékkal szolgál ez arra, hogy az ősi szerves anyagok fennmaradtak, hiszen ez az útja annak, hogy felmérjük egy környezet lakhatóságát

– nyilatkozta a professzor.

Meteoritok hozhatták a csomagot

A Curiosity nem csak DNS-szerű anyagokat talált: azonosítottak egy benzotiofén nevű, kénes vegyületet is, amely gyakran meteoritokkal érkezik a bolygókra. Ez azért is fontos, mert ugyanezek az anyagok záporozhattak a Földre is a hajnalán.

Ugyanaz az anyag, ami meteoritok formájában hullott a Marsra, hullott le a Földre is. Valószínűleg ez biztosította az élet építőköveit a mi bolygónkon is, úgy, ahogy azt ma ismerjük

– magyarázta Williams professzor.

Versenyfutás az idővel

A mintákat a Gale-kráterben, egy egykori tómederben gyűjtötték, ahol a agyagos ásványok kiválóan konzerválták a szerves vegyületeket. Bár a mostani műszerek még nem tudják teljes bizonyossággal megmondani, hogy a leletek egykori élőlényektől származnak-e, vagy geológiai folyamatok termékei, az irány biztató.