ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Kornél, Soma névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Meghaltam, és szemtől szemben találkoztam Jézussal – pontosan tudom, hogyan néz ki”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kóma
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 03. 19:00
Jézus Krisztuskórházfejsérülés
Egy férfi, aki azt állítja, hogy egy halálközeli élmény során „beszippantotta” a Mennyország. Azt mondja, hogy szemtől szemben találkozott Jézus Krisztussal.
N.T.
A szerző cikkei

2021 októberében Gabe Poirot életveszélyes agysérülést szenvedett, miután elektromos gördeszkával közlekedett sisak nélkül. Áthajtott egy úthibán, elvesztette az egyensúlyát, és közvetlenül a fejére esett. Állítása szerint ezt követően találkozott Jézussal. 

Gabe kómába esett és állítja, Jézus vezette körbe a mennyországban
Gabe kómába esett és állítja, Jézus vezette körbe a mennyországban
Fotó: artin1 / shutterstock

„Meghaltam, és szemtől szemben találkoztam Jézussal – pontosan tudom, hogyan néz ki” 

Az orvosok nem voltak biztosak abban, hogy meg tudják-e menteni Gabe életét.

A koponyámban akkora nyomás alakult ki, hogy majdnem belülről kifelé szétrepedt

– mondta Gabe. Sérülései következtében 18 napig tartó kómába esett. Miközben teste az élet és a halál határán lebegett, rendkívüli élményben volt része.

Lila Rose podcasternek nyilatkozva Gabe felidézte azt a pillanatot, amikor felemelkedett a Mennyországba, és szemtől szemben találkozott Jézussal

Körülbelül 180–183 centiméter magas volt

– mondta.

Miközben nehezen találta a szavakat élménye leírására, az érzelmektől láthatóan meghatott Gabe hozzátette: „Sötétebb bőrtónusa volt, inkább közel-keletinek mondanám, ugyanakkor maga volt az örökkévalóság. Harminchárom évesnek nézett ki, mégis örökkévaló volt. A haja közepes hosszúságú volt, enyhén göndörnek írnám le. Nem nagyon göndör, nem feltűnően göndör…

Gabe hangsúlyozza, hogy hagyományos nyelven lehetetlen igazán leírni, milyen volt Jézus, vagy hogyan nézett ki a menny. „Nincs olyan kép, amelyet a kezedben tarthatnál, és amely méltó módon visszaadná őt” – mondta Lilának.

Elmondása szerint Krisztus megjelenésének legjobb ábrázolása a híres torinói lepel. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy még az sem hasonlítható a valósághoz:

A torinói lepel egy vászon, de nem csupán egy vászon. Krisztus természetfeletti világosságát jeleníti meg. Krisztus fénye megérintette ezt a leplet, ezért nagyon szeretem a torinói leplet.

Gabe hozzáteszi, hogy a lepel pontosabban utal Jézus valódi megjelenésére, mint bármely más ábrázolás, de még ez is csak egy megfakult, tökéletlen kép: „Azt mondanám, hogy még mindig csak egy vászon – nem képes méltó módon visszaadni őt… De azt mondanám, hogy jobban sikerül neki, mint a többi ábrázolásnak”.

A torinói lepelről azt tartják, hogy az a halotti lepel, amelybe Jézus Krisztust a temetésekor betekerték, és amelyen halványan kirajzolódik egy férfi alakja. Hitelességét azonban sokan vitatják. Gabe szerint magát a mennyet sem lehet igazán hagyományos fogalmakkal leírni. Bár bizonyos értelemben városnak nevezhető, úgy véli, hogy valójában Isten egy újabb megnyilvánulása.

Csak egy apró bepillantást nyertem [a mennybe], és abból a kis részletből is azt láttam, hogy még a paloták is csak Róla beszélnek. A házak, az épületek, az emlékművek, a könyvtárak – mind Róla tanúskodnak. A könyvtárakban lévő könyveket olvasod, kinyitod a lapokat, és Ő maga a lap. Ő a betűk is, és ez gyönyörű. A könyvtárak csodálatosak.

Gabe azt is elmesélte, hogy miután 18 napig kómában feküdt, csodával határos módon visszanyerte az eszméletét. „Az Úr Lelke ébresztett fel”.

Nem sokkal azután, hogy felébredt a kómából, Gabe állapota gyors javulásnak indult. Állítása szerint nem csupán az volt csodálatos, hogy felébredt a kómából, hanem az is, hogy néhány nap leforgása alatt az emlékei mintha visszatöltődtek volna az agyába. Néhány héten belül elhagyhatta a kórházat, és visszatérhetett a mindennapi életéhez.

Gabe már a sorsfordító balesete előtt is mélyen vallásos keresztény volt, azóta azonban életét annak szentelte, hogy megossza történetét másokkal – írja a Daily Record

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu