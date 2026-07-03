„Meghaltam, és szemtől szemben találkoztam Jézussal – pontosan tudom, hogyan néz ki” 

2021 októberében Gabe Poirot életveszélyes agysérülést szenvedett, miután elektromos gördeszkával közlekedett sisak nélkül. Áthajtott egy úthibán, elvesztette az egyensúlyát, és közvetlenül a fejére esett. Állítása szerint ezt követően találkozott Jézussal.
Az orvosok nem voltak biztosak abban, hogy meg tudják-e menteni Gabe életét.
A koponyámban akkora nyomás alakult ki, hogy majdnem belülről kifelé szétrepedt
– mondta Gabe. Sérülései következtében 18 napig tartó kómába esett. Miközben teste az élet és a halál határán lebegett, rendkívüli élményben volt része.
Lila Rose podcasternek nyilatkozva Gabe felidézte azt a pillanatot, amikor felemelkedett a Mennyországba, és szemtől szemben találkozott Jézussal.
Körülbelül 180–183 centiméter magas volt
– mondta.
Miközben nehezen találta a szavakat élménye leírására, az érzelmektől láthatóan meghatott Gabe hozzátette: „Sötétebb bőrtónusa volt, inkább közel-keletinek mondanám, ugyanakkor maga volt az örökkévalóság. Harminchárom évesnek nézett ki, mégis örökkévaló volt. A haja közepes hosszúságú volt, enyhén göndörnek írnám le. Nem nagyon göndör, nem feltűnően göndör…”
Gabe hangsúlyozza, hogy hagyományos nyelven lehetetlen igazán leírni, milyen volt Jézus, vagy hogyan nézett ki a menny. „Nincs olyan kép, amelyet a kezedben tarthatnál, és amely méltó módon visszaadná őt” – mondta Lilának.
Elmondása szerint Krisztus megjelenésének legjobb ábrázolása a híres torinói lepel. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy még az sem hasonlítható a valósághoz:
A torinói lepel egy vászon, de nem csupán egy vászon. Krisztus természetfeletti világosságát jeleníti meg. Krisztus fénye megérintette ezt a leplet, ezért nagyon szeretem a torinói leplet.
Gabe hozzáteszi, hogy a lepel pontosabban utal Jézus valódi megjelenésére, mint bármely más ábrázolás, de még ez is csak egy megfakult, tökéletlen kép: „Azt mondanám, hogy még mindig csak egy vászon – nem képes méltó módon visszaadni őt… De azt mondanám, hogy jobban sikerül neki, mint a többi ábrázolásnak”.
A torinói lepelről azt tartják, hogy az a halotti lepel, amelybe Jézus Krisztust a temetésekor betekerték, és amelyen halványan kirajzolódik egy férfi alakja. Hitelességét azonban sokan vitatják. Gabe szerint magát a mennyet sem lehet igazán hagyományos fogalmakkal leírni. Bár bizonyos értelemben városnak nevezhető, úgy véli, hogy valójában Isten egy újabb megnyilvánulása.
Csak egy apró bepillantást nyertem [a mennybe], és abból a kis részletből is azt láttam, hogy még a paloták is csak Róla beszélnek. A házak, az épületek, az emlékművek, a könyvtárak – mind Róla tanúskodnak. A könyvtárakban lévő könyveket olvasod, kinyitod a lapokat, és Ő maga a lap. Ő a betűk is, és ez gyönyörű. A könyvtárak csodálatosak.
Gabe azt is elmesélte, hogy miután 18 napig kómában feküdt, csodával határos módon visszanyerte az eszméletét. „Az Úr Lelke ébresztett fel”.
Nem sokkal azután, hogy felébredt a kómából, Gabe állapota gyors javulásnak indult. Állítása szerint nem csupán az volt csodálatos, hogy felébredt a kómából, hanem az is, hogy néhány nap leforgása alatt az emlékei mintha visszatöltődtek volna az agyába. Néhány héten belül elhagyhatta a kórházat, és visszatérhetett a mindennapi életéhez.
Gabe már a sorsfordító balesete előtt is mélyen vallásos keresztény volt, azóta azonban életét annak szentelte, hogy megossza történetét másokkal – írja a Daily Record.
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