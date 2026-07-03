2021 októberében Gabe Poirot életveszélyes agysérülést szenvedett, miután elektromos gördeszkával közlekedett sisak nélkül. Áthajtott egy úthibán, elvesztette az egyensúlyát, és közvetlenül a fejére esett. Állítása szerint ezt követően találkozott Jézussal.

Gabe kómába esett és állítja, Jézus vezette körbe a mennyországban

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„Meghaltam, és szemtől szemben találkoztam Jézussal – pontosan tudom, hogyan néz ki”

Az orvosok nem voltak biztosak abban, hogy meg tudják-e menteni Gabe életét.

A koponyámban akkora nyomás alakult ki, hogy majdnem belülről kifelé szétrepedt

– mondta Gabe. Sérülései következtében 18 napig tartó kómába esett. Miközben teste az élet és a halál határán lebegett, rendkívüli élményben volt része.

Lila Rose podcasternek nyilatkozva Gabe felidézte azt a pillanatot, amikor felemelkedett a Mennyországba, és szemtől szemben találkozott Jézussal.

Körülbelül 180–183 centiméter magas volt

– mondta.

Miközben nehezen találta a szavakat élménye leírására, az érzelmektől láthatóan meghatott Gabe hozzátette: „Sötétebb bőrtónusa volt, inkább közel-keletinek mondanám, ugyanakkor maga volt az örökkévalóság. Harminchárom évesnek nézett ki, mégis örökkévaló volt. A haja közepes hosszúságú volt, enyhén göndörnek írnám le. Nem nagyon göndör, nem feltűnően göndör…”

Gabe hangsúlyozza, hogy hagyományos nyelven lehetetlen igazán leírni, milyen volt Jézus, vagy hogyan nézett ki a menny. „Nincs olyan kép, amelyet a kezedben tarthatnál, és amely méltó módon visszaadná őt” – mondta Lilának.

Elmondása szerint Krisztus megjelenésének legjobb ábrázolása a híres torinói lepel. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy még az sem hasonlítható a valósághoz:

A torinói lepel egy vászon, de nem csupán egy vászon. Krisztus természetfeletti világosságát jeleníti meg. Krisztus fénye megérintette ezt a leplet, ezért nagyon szeretem a torinói leplet.

Gabe hozzáteszi, hogy a lepel pontosabban utal Jézus valódi megjelenésére, mint bármely más ábrázolás, de még ez is csak egy megfakult, tökéletlen kép: „Azt mondanám, hogy még mindig csak egy vászon – nem képes méltó módon visszaadni őt… De azt mondanám, hogy jobban sikerül neki, mint a többi ábrázolásnak”.