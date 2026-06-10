XIV. Leó pápa áldja meg a 144 éve folyamatosan épülő Sagrada Famíliát

XIV. Leó pápa többnapos látogatást szervezett Barcelonába, ahol egyebek mellett a Sagrada Família épületét fogja megáldani. A templomot idestova 144 éve folyamatosan építik, ezzel Európa egyik leghosszabb ideje épülő temploma.

XIV. Leó pápa ma fogja felszentelni a Sagrada Família főtornyát Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Több száz éve épül a Sagrada Família – XIV. Leó pápa ma szenteli fel a főtornyát

A Szentatya június 6-tól június 12-ig tartózkodik a katalán fővárosban, Barcelonában. Tartózkodásának egyik állomása a Sagrada Família bazilka Jézus Krisztus-tornyának megáldása. Ezzel fontos mérföldkőhöz érkezik a bazilika, melynek építése egészen különleges történelemre tekint vissza.

A Szent-család Templom a világ legmagasabb keresztény temploma. Építése közel 150 éve tart. Az Isten építészeként is aposztrofált Antoni Gaudí keze munkáját dicséri a 172,5 méter magas épület, amelynek munkálatai már 1882-ben megkezdődtek.

1883-ban kapta meg Gaudí a templom készítésének feladatát. Életének további részét főként ennek a munkának szentelte, a templomot élete főművének tekintette. Gaudí bekapcsolódásával az eredetileg neogótikusnak tervezett templom építése egészen más irányt vett. Mikor a katalán építész a hivatalos vezetőjévé vált a projektnek, saját stílusára változtatta az egész épületet, kivéve a már meglévő Kriptát. Élete utolsó éveiben csak ezzel foglalkozott.

2025. november 30-án a templom elérte a 162,91 méteres magasságot, ezzel a világ legmagasabb keresztény temploma lett, megelőzve az ulmi nagytemplomot. 2026. február 20-án pedig a központi torony utolsó elemének elhelyezésével az épület elérte a mai magasságát.

Az épület érdekessége, hogy többféle építészeti stílus ötvöződik benne. Várhatóan a 2030-as években fejezik be a munkát.

Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig, mutatjuk az építés legfontosabb szakaszait: