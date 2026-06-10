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XIV. Leó pápa áldja meg a 144 éve folyamatosan épülő Sagrada Famíliát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sagrada Família
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 17:25
XIV. Leó pápagaléria
Hosszú múltra tekint vissza a világ legnagyobb keresztény temploma. A Sagrada Família főtornyát XIV. Leó pápa szenteli fel.

XIV. Leó pápa többnapos látogatást szervezett Barcelonába, ahol egyebek mellett a Sagrada Família épületét fogja megáldani. A templomot idestova 144 éve folyamatosan építik, ezzel Európa egyik leghosszabb ideje épülő temploma. 

Így épült a Sagrada Família
XIV. Leó pápa ma fogja felszentelni a Sagrada Família főtornyát Fotó: NurPhoto via AFP /   AFP

Több száz éve épül a Sagrada Família – XIV. Leó pápa ma szenteli fel a főtornyát

A Szentatya június 6-tól június 12-ig tartózkodik a katalán fővárosban, Barcelonában. Tartózkodásának egyik állomása a Sagrada Família bazilka Jézus Krisztus-tornyának megáldása. Ezzel fontos mérföldkőhöz érkezik a bazilika, melynek építése egészen különleges történelemre tekint vissza. 

A Szent-család Templom a világ legmagasabb keresztény temploma. Építése közel 150 éve tart. Az Isten építészeként is aposztrofált Antoni Gaudí keze munkáját dicséri a 172,5 méter magas épület, amelynek munkálatai már 1882-ben megkezdődtek.

1883-ban kapta meg Gaudí a templom készítésének feladatát. Életének további részét főként ennek a munkának szentelte, a templomot élete főművének tekintette. Gaudí bekapcsolódásával az eredetileg neogótikusnak tervezett templom építése egészen más irányt vett. Mikor a katalán építész a hivatalos vezetőjévé vált a projektnek, saját stílusára változtatta az egész épületet, kivéve a már meglévő Kriptát. Élete utolsó éveiben csak ezzel foglalkozott.

2025. november 30-án a templom elérte a 162,91 méteres magasságot, ezzel a világ legmagasabb keresztény temploma lett, megelőzve az ulmi nagytemplomot. 2026. február 20-án pedig a központi torony utolsó elemének elhelyezésével az épület elérte a mai magasságát. 

Az épület érdekessége, hogy többféle építészeti stílus ötvöződik benne. Várhatóan a 2030-as években fejezik be a munkát.

Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig, mutatjuk az építés legfontosabb szakaszait:

Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Sagrada Família
Galéria: Így épült a Sagrada Família 144 évig
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2026-ban így néznek ki a tornyok Fotó: Anadolu via AFP

 

 

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