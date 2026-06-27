Támadnak az idegenek, vagy az egész egy hatalmas átverés csupán?

Léteznek idegenek? Földönkívüli civilizációk, akik segíteni, netán leigázni akarnak minket? Vajon mindez csak a sci-fi írók képzeletében létezik, vagy tényleg tartanunk kell egy lehetséges inváziótól. Miközben az Amerikai Egyesült Államok kormánya folyamatosan hozza nyilvánosságra az úgynevezett UFO-aktákat, egyre többen érdeklődnek a téma iránt.

Tényleg invázióra készülnek az idegenek vagy mindez csak egy nagy összeesküvés-elmélet?

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Dr. Steven Greer a földönkívüli téma egyik nagy szakértője. Úgy véli: az emberek tévedésben élnek az ufóészlelésekkel kapcsolatban. Véleménye szerint a kormányok rég visszafejtették az idegen technológiákat, így amikor valaki "repülő csészealjat lát", azon észlelések 80-90 százaléka földi eredetű, és csak a maradék 10-20 százalék valódi idegen.

Földönkívüli invázió? Vagy csak átverés az idegenek támadása?

Greer egy közelmúltban zajlott podcast-beszélgetés során azt fejtegette: igaz az, amiben sokan hisznek, miszerint a kormányok egy megrendezett UFO-támadásra készülnek. Azonban kiemelte: nem olyan egyszerű a helyzet. A kormány alatt ő ugyanis nem a jelenleg regnáló, megválasztott vezetőket érti, hanem egy országokon átivelő árnyékkormányt, amely sokkal komolyabb technikai fejlettséggel és befolyással bír.

Igen, sokak szerint kifejezetten úgy hangzanak a szakértő szavai, mintha egy összeesküvés-elméletet tárna a nagyvilág felé, épp ezért széles körben nem is igazán veszik komolyan. Akad azonban egy szűk, ám annál kitartóbb követőrétege, aki szerint koránt sem elképzelhetetlen, amit állít.