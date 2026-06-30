Beteljesül a jóslat: a földönkívüliek a foci-vb-n léphetnek először kapcsolatba az emberekkel

A brit UFO-kutató, Mark Christopher Lee szerint az idegenek az idei foci -vb-n mutathatják meg magukat az emberiségnek. A szakértő azután tette ezt a jóslatot, hogy elemezte a futballstadionokhoz és nagy tornákhoz köthető korábbi UFO-tevékenységeket.

A földönkívüliek a foci-vb-n léphetnek kapcsolatba az emberekkel- Fotó: 123RF

Lee – akinek olyan dokumentumfilmjei vannak, mint a The King of UFOs vagy a God Versus Aliens – úgy véli, a földönkívüliek a futballünnepet használhatják fel a felfedezésre. A vak bolgár misztikus, Baba Vanga is azt jósolta, hogy az első kapcsolatfelvétel 2026 végén egy „hatalmas globális összejövetelen” történik meg.

A szakértő szerint a vb-döntő időzítése egybeesik az amerikai kormányzat és a Pentagon fokozódó UFO-nyilvánosságra hozatali hullámával. Lee kiemelte, hogy a történelemben már többször is volt furcsa kapcsolat a futball és az UFO-k között:

1954, Firenze: Egy Fiorentina-meccsen 10 000 szurkoló és a játékosok szeme láttára szivar és tojás alakú ezüstös tárgyak jelentek meg az égen, ami miatt a játékot is le kellett állítani. Távozásukkor az objektumok egy rejtélyes, „angyalhajnak” nevezett szálas anyagot hagytak maguk után, amely gyorsan elillant, ha hozzáértek.

Egy Fiorentina-meccsen 10 000 szurkoló és a játékosok szeme láttára szivar és tojás alakú ezüstös tárgyak jelentek meg az égen, ami miatt a játékot is le kellett állítani. Távozásukkor az objektumok egy rejtélyes, „angyalhajnak” nevezett szálas anyagot hagytak maguk után, amely gyorsan elillant, ha hozzáértek. 2018, Oroszország: A világbajnokság alatt egy óriási, rája alakú UFO világította meg az eget közvetlenül a Nyizsnij Novgorod-i stadion felett. Bár a szkeptikusok szerint rakétakilövés történt, a látvány felerősítette a vitákat.

A világbajnokság alatt egy óriási, rája alakú UFO világította meg az eget közvetlenül a Nyizsnij Novgorod-i stadion felett. Bár a szkeptikusok szerint rakétakilövés történt, a látvány felerősítette a vitákat. 2023, Mexikó: Korong alakú tárgyak lebegtek az FC Juárez Bravos stadionja felett, de világszerte érkeznek visszatérő jelentések gömbökről és szivar alakú járművekről is a nagy arénák közeléből.

„A minta letagadhatatlan” – mondta Lee. Úgy véli, a 2026-os torna az amerikai kormány eddigi legnagyobb átláthatósága mellett zajlik, így akár napokra vagy hetekre lehetünk attól a pillanattól, hogy az idegenek a történelem legnagyobb globális közönsége előtt, élő adásban fedjék fel magukat. Ha a jóslata beigazolódik, a világbajnokság utolsó sípszava az emberiség új korszakának kezdetét jelenti majd.