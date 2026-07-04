Valóban változik a kenyér szénhidráttartalma, ha lefagyasztjuk?

A kenyér teljes szénhidráttartalma (CH) nem változik meg a fagyasztással, de a felszívódásának gyorsasága és a vércukorra gyakorolt hatása igen.
A fagyasztás hatására a kenyérben található gyors felszívódású szénhidrátok egy része átalakul lassú felszívódásúvá. Ez a folyamat a cukorbetegek számára kifejezetten előnyös, mivel így a kenyér kevésbé emeli meg hirtelen a vércukorszintet.
Amikor a kenyeret lefagyasztod, a benne lévő keményítőmolekulák szerkezete megváltozik. Ezt a tudományos folyamatot keményítő-retrogradációnak nevezik.
A kutatások szerint a különböző előkészítési módok eltérő mértékben csökkentik a vércukorválaszt a friss kenyérhez képest:
|Kenyér állapota
|Vércukorszint-emelkedés csökkenése (kb.)
|Friss kenyér
|0% (kiindulópont)
|Lefagyasztott, majd kiolvasztott
|~30%-kal alacsonyabb kiugrás
|Fagyasztás után megpirított
|~40%-kal alacsonyabb kiugrás
A legjobb módszer tehát az, ha a kenyeret felszeletelve lefagyasztod, majd fogyasztás előtt közvetlenül a fagyasztóból teszed a kenyérpirítóba. A melegítés (pirítás) tovább fokozza a rezisztens keményítő jótékony hatását.
Bár ez a módszer egy kiváló és tudományosan igazolt „trükk” a szénhidrát-anyagcsere javítására, nem jelenti azt, hogy a fagyasztott kenyérből bármennyit meg lehet enni. A kenyérben lévő szénhidrát grammra pontosan ugyanannyi marad, mint friss korában, csupán a felszívódása lesz kíméletesebb a szervezet számára. A diétában előírt szénhidrátmennyiséget továbbra is számolni kell!
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