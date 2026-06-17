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Újabb döbbenetes UFÓ-akták láttak napvilágot – ezt már a Pentagon sem tudja eltitkolni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ufó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 05:30
földönkívüliidegen
Nemcsak amerikai, de afrikai esetre is fény derült.

Újabb ufó dokumentumok láttak napvilágot a Pentagon által. Az új titkosított dokumentumok szerint idegeneket észleltek egy forgalmas dél-afrikai repülőtér felett, az Egyesült Államokban pedig rejtélyes, fénylő gömbök bukkantak fel. Ahogy a múlt hónapban nyilvánosságra hozott első két dokumentumcsomag esetében, a most közzétett több mint 50 irat sem tartalmaz bizonyítékot arra, hogy a videókon és beszámolókban szereplő jelenségek valóban földönkívüli eredetűek lennének. Egy azonban biztos: ezek mind olyan esetek, amelyek egyszűen megoldatlan ügyek, mivel a kormány nem tud végleges következtetést levonni a megfigyelt jelenségek természetéről. 

Újabb ufókról szóló jelentések láttak napvilágo
Újabb ufókról szóló jelentések láttak napvilágot Fotó: DanieleGay

Újabb ufókról szóló jelentések láttak napvilágot

Az új dokumentumok között szerepelnek beszámolók furcsa, világító gömbökről, amelyek 2025-ben és 2026-ban egy meg nem nevezett északkeleti amerikai város felett lebegtek. Az eset annyira felkeltette az FBI figyelmét, hogy még két ügynököt is kiküldtek a helyszínre tanúk kihallgatására. A szemtanúk gyorsan mozgó vörös-fehér objektumokról számoltak be. Az egyik közölte, ő már 1987-ben is látott különös, villogó vörös fényeket az égen.

Egy másik dokumentum egy 2008-as zimbabwei eseményt idéz fel, egy „nagy magasságban lebegő azonosítatlan objektumról” a Harare Nemzetközi Repülőtér felett. Mint írják, a korong alakú tárgy alsó részén forgó fényeket figyeltek meg, valamint fénycsóvákat, amelyek belőle sugároztak ki. De ott van egy 2022-es katonai jelentés is, amely Colorado Springsnél látott egy szögletes és aszimmetrikus lebegő objektumot, írja a Guardian.

 

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