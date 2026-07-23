Ebben nem lesz köszönet: brutális zivatar csap le az országra

Komolyabb esőkkel készül az időjárás: emiatt a HungaroMet csütörtökre, július 23-ra az egész országra figyelmeztetést adott ki. A citromsárga, egyes fokozatú vészjelzés zivatarra hívja fel a figyelmet minden vármegyénkben: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat – írják.
Csütörtökön változóan felhős idő várható többórás napsütéssel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, de alapvetően hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 15, a legmagasabb 23 és 29 Celsius-fok között várható.
Pénteken is marad a kellemes nyári idő, a napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomolyfelhőzet. Elszórtan még kialakulhatnak záporok, de sokfelé csapadékmentesen telik a nap. A szél többnyire mérsékelt lesz. Hajnalban 7–16, délután 23–28 Celsius-fok lesz valószínű – írja a Köpönyeg oldala.
A termőföldeknek rendkívüli szükségük van esőre. A HungaroMet aszályösszegző aloldala szerint ugyanis jelenleg az ország 89 százalékán van közepes, nagyfokú vagy súlyos aszály a termőföldeken.
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