Ebben nem lesz köszönet: brutális zivatar csap le az országra

Komolyabb esőkkel készül az időjárás: emiatt a HungaroMet csütörtökre, július 23-ra az egész országra figyelmeztetést adott ki. A citromsárga, egyes fokozatú vészjelzés zivatarra hívja fel a figyelmet minden vármegyénkben: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat – írják.

Bekeményít az időjárás: az egész országban zivataros időnk lesz

Fotó: HungaroMet

Ilyen időjárás vár ránk ma és pénteken

Csütörtökön változóan felhős idő várható többórás napsütéssel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, de alapvetően hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 15, a legmagasabb 23 és 29 Celsius-fok között várható.

Pénteken is marad a kellemes nyári idő, a napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomolyfelhőzet. Elszórtan még kialakulhatnak záporok, de sokfelé csapadékmentesen telik a nap. A szél többnyire mérsékelt lesz. Hajnalban 7–16, délután 23–28 Celsius-fok lesz valószínű – írja a Köpönyeg oldala.

Aggasztó jelentés: az ország 89 százalékában van aszály

A termőföldeknek rendkívüli szükségük van esőre. A HungaroMet aszályösszegző aloldala szerint ugyanis jelenleg az ország 89 százalékán van közepes, nagyfokú vagy súlyos aszály a termőföldeken.