Hátborzongató fotó: sokkot kapott Csaba, amikor rájött, milyen szellemet fotózott az erdőben

Mindig is legyintett Cs. Csaba, amikor valaki az állította, hogy szellemet látott. Sosem dőlt be semmilyen kísértethistóriának, hiszen úgy vélte, hogy nincs bizonyíték a szellemvilág létezésére. A sors különös fintora, hogy épp neki sikerült egy hidegrázós képet készítenie, amin olyan, mintha az árnyoldal egyik „lakója” épp őt bámulná. Épp péntek 13-a előtt egy nappal!
A spirituálisan nyitottak erre rögtön rávágnák, hogy igen. Nade azok, akik a szellemtagadók táborát erősítik, már lehet, hogy dühösen az asztalra csapnának egy ilyen kérdés hallatán. Csaba egyikükhöz sem tartozik, ő csak biztos volt benne: nincsenek kísértetek – egészen február 12-ig…
A férfi csütörtök este sétálni indult a Szabadka közelében lévő erdőbe. Sötét volt, csak a fák susogása törte meg a csendet. Csaba rágyújtott egy cigarettára, hogy kieressze az aznapi gőzt, ám ekkor különös érzés kerítette hatalmába.
Tényleg teljes volt a nyugalom. Nem voltam annyira ideges az erdő miatt. Egy ponton megálltam az ösvényen, mert volt egy furcsa érzésem. Mintha lett volna valaki a hátam mögött
– idézte fel a paranormális tapasztalását a vajdasági férfi, aki ekkor ösztönösen a zseblámpájáért nyúlt és gyors mozdulattal hátrafordult.
- Odavilágítottam a lámpával, amerre éreztem azt a furcsa valamit. Az erdő üres volt! Készítettem pár képet csak úgy a sötétbe, aztán mentem is tovább, mert hirtelen nagyon fázni kezdtem – vallotta be.
A rejtélyes jelenség nem hagyta őt nyugodni, így amikor hazatért, újra a mobiljáért nyúlt. Hideg futkosott a hátán! Mintha egy riasztó szellem nézett volna vele farkasszemet a fotón…
A képen egy fehér alak volt. Ott állt tőlem pár méterre, az út szélén, a bokrok között. Tisztán látszik a körvonala, mintha egy hosszú, kapucnis lepel lenne rajta
– részletezte Csaba.
Mutatjuk a szellemet leleplező fotót!
Mégis mi a frász lehet ez? Tényleg kísértet bolyongott a szabadkai erdőben, vagy csak a kamera lencséje volt koszos? Talán ezt sosem tudjuk meg, az viszont Csaba szerint biztos, hogy valami látszódik azon a képen.
Ami a legijesztőbb, hogy emlékszem arra a pillanatra, amikor az a kép készült. Pont abba az irányba néztem, és esküszöm, hogy ott nem volt semmi. Üresség volt! Még most is kiráz a hideg, ha rágondolok, hogy valaki vagy valami végig ott állt mellettem a sötétben
– zárta szavait a férfi.
A különös dolog megélése épp 2026 első péntek 13-ája előtt egy nappal történt. Idén egyébként egymás után kétszer van - februárban és márciusban - a legátkozottabb nap. A Ripost videójából megtudhatod, hogy ez spirituálisan mit jelent pontosan!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.