Halála előtt tálalt ki a CIA médiuma: közeleg a végítélet

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 21:30
Nem ez az első, hogy a kém figyelmeztetni próbál minket. Vajon valóra válhat a CIA médiumának jóslata?
Egy korábbi CIA-tisztviselő, aki médiumként szerzett magának hírnevet, halála előtt egy közelgő, apokaliptikus erejű napkitörés veszélyére hívta fel a figyelmet.

A CIA médiuma figyelmeztetett a közelgő katasztrófára (fotó: Pexels)

Mi érkezik a médium szerint?

Ed Dames márciusban hunyt el, 76 éves korában. A CIA-nál szolgált, és többek között részt vett a hidegháború alatt zajló, megfigyelésekkel kapcsolatos kísérletekben.

Legutóbbi jóslatát „gyilkos lövésnek” nevezte. Állítása szerint a Napból érkező rendkívül erős kitörések egy napon olyan erővel csaphatnak le a Földre, hogy elpusztíthatják az elektromos hálózatokat és megbéníthatják a kommunikációs rendszereket. Szerinte ez globális pánikot idézne elő, amely erőszakhoz, járványokhoz és akár milliók halálához vezethet.

Dames úgy vélte, hogy a folyamat már kezdeti szakaszában jár, és a jelenlegi napmaximumot követően gyorsulhat fel. A napmaximum a Nap fokozott aktivitásának időszaka, amely várhatóan az év végéig tart.

Egyik utolsó interjújában egy, a Naprendszeren áthaladó üstököst is említett, amelyet elmélete további bizonyítékának tekintett. Figyelmeztetése szerint a civilizáció gyorsan kicsúszhat az irányítás alól, mivel a világ kormányai nem lesznek képesek hatékonyan kommunikálni egymással és a lakossággal.

Ha egy reggel arra ébredsz, hogy nincs áram, nincs víz és nincs benzin, az rémálomszerű forgatókönyv lesz

- fogalmazott.

Dames jóslatai az évek során jelentős követőtáborra tettek szert, ugyanakkor rendszeresen kritikák is érték, mivel számos korábbi előrejelzése végül nem valósult meg - írja az AOL.

 

