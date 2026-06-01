Halála előtt tálalt ki a CIA médiuma: közeleg a végítélet

Egy korábbi CIA-tisztviselő, aki médiumként szerzett magának hírnevet, halála előtt egy közelgő, apokaliptikus erejű napkitörés veszélyére hívta fel a figyelmet.
Ed Dames márciusban hunyt el, 76 éves korában. A CIA-nál szolgált, és többek között részt vett a hidegháború alatt zajló, megfigyelésekkel kapcsolatos kísérletekben.
Legutóbbi jóslatát „gyilkos lövésnek” nevezte. Állítása szerint a Napból érkező rendkívül erős kitörések egy napon olyan erővel csaphatnak le a Földre, hogy elpusztíthatják az elektromos hálózatokat és megbéníthatják a kommunikációs rendszereket. Szerinte ez globális pánikot idézne elő, amely erőszakhoz, járványokhoz és akár milliók halálához vezethet.
Dames úgy vélte, hogy a folyamat már kezdeti szakaszában jár, és a jelenlegi napmaximumot követően gyorsulhat fel. A napmaximum a Nap fokozott aktivitásának időszaka, amely várhatóan az év végéig tart.
Egyik utolsó interjújában egy, a Naprendszeren áthaladó üstököst is említett, amelyet elmélete további bizonyítékának tekintett. Figyelmeztetése szerint a civilizáció gyorsan kicsúszhat az irányítás alól, mivel a világ kormányai nem lesznek képesek hatékonyan kommunikálni egymással és a lakossággal.
Ha egy reggel arra ébredsz, hogy nincs áram, nincs víz és nincs benzin, az rémálomszerű forgatókönyv lesz
- fogalmazott.
Dames jóslatai az évek során jelentős követőtáborra tettek szert, ugyanakkor rendszeresen kritikák is érték, mivel számos korábbi előrejelzése végül nem valósult meg - írja az AOL.
