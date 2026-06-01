Felismered a leghátborzongatóbb szellemvárosokat? Teszteld kvízünkben

A Google Maps műholdképein kísérteties foltokként éktelenkedő elhagyatott városok mögött tragédiák, háborúk és titkok húzódnak. Csak a vérbeli urbexesek és a történelemrajongók tudják megoldani a szellemvárosokról készült kvízünket. Neked vajon sikerül, vagy eltévedsz a múlt romjai között?
Az elhagyatott helyek között létezik egy olyan város, amelynek lakásait elöntötte a homok, illetve akad olyan luxusüdülő, amelyben egykor a katonai elit tagjai töltötték pihenésüket. Az urbex-kalandorok imádják a katasztrófa sújtotta, borzongást keltő terepeket, hiszen ezek a helyszínek valóságos adrenalinbombák, és az átlag embereknek fogalmuk sincs róla, hogy léteznek.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városi felfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, amelynek már saját szubkultúrája van. A városi felfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbex Magyarországon is elég népszerű; a kalandorok célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák.
Kvízünkben olyan helyszíneket hozunk el, ahol a történelem és a félelem egyszerre van jelen. Ahol a szellemek létezése – egyesek szerint – valóság, mert rengeteg a paranormális jelenség. Tudod, melyik bányászvárost temette el a Namib sivatag homokja? Felismered a falut, amely sziklaszirten egyensúlyozva vált Mel Gibson kedvenc forgatási helyszínévé? Nem csak külföldön, hazánkban is bőven akadnak elhagyatott helyek. Hallottál már például a „magyar Csernobilról”, ahol az emeleti szobákat már benőtték a fák?
Ha kíváncsi vagy a világ legizgalmasabb helyeire, vagy felismerted valamelyiket a fentiek közül, akkor ne habozz! Most végre eljött a te időd, hogy teszteld tudásod a Bors egyik legjobb kvízében!
Hazánkban létezik egy falu, ahova tényleg csak a legbátrabbak merik betenni a lábukat. Egy magyar YouTuber egy napot töltött itt, és rémisztő dolgokat élt át. Játszd le a videót a részletekért:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.