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Sokkoló üzenet a síron túlról: Stephen Hawking hátborzongató figyelmeztetése az emberiség számára

Sokkoló üzenet a síron túlról: Stephen Hawking hátborzongató figyelmeztetése az emberiség számára

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 18:45
mesterséges intelligenciagéntechnológiajóslat
Bár a zseniális fizikus már nincs közöttünk, az utolsó esszékötetéből kiszivárgott gondolatok szerint egy új, genetikailag módosított faj emelkedhet fel. Stephen Hawking úgy vélte, hogy a szuperemberek megjelenése a mostani emberiség végét jelentheti. Olvasd el a részleteket!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Stephen Hawking utolsó írásaiban arra figyelmeztetett, hogy a géntechnológia és a mesterséges intelligencia végzetes veszélyt jelenthet az emberiségre.
  • A fizikus szerint a DNS-ünk módosításával megjelenő szuperemberek kiszoríthatják és végül a kihalás szélére sodorhatják az átlagos embereket.
  • A professzor úgy vélte, hogy a törvényi tiltások ellenére a gazdag elit nem fog tudni ellenállni az emberi evolúció mesterséges felgyorsításának.

A világhírű tudós halála után megjelentek a professzor utolsó írásai, amelyekből kiderül, hogy a fizikusnak volt még egy komoly figyelmeztetése a világ számára. Stephen Hawking arra hívja fel a figyelmet, hogy a géntechnológia végzetesen megváltoztathatja az emberi evolúció irányát.

Stephen Hawking géntechnológia
Stephen Hawking szerint a géntechnológia okozhatja az emberiség végét.
Fotó: 123RF

Stephen Hawking jóslata szerint átírják az élet könyvét

A tudós szerint most lépünk be az önmagunk által tervezett evolúció új fázisába, ahol képessé válunk a saját DNS-ünk megváltoztatására és javítására. Mivel a tudomány feltérképezte a DNS-t, lényegében elolvastuk az élet könyvét, így már el lehet kezdeni a javításokat is. Bár a kezdeti szakaszban a génszerkesztési technológiákat még csak a genetikai hibák kijavítására korlátozzák, a fejlődéssel a helyzet drasztikusan megváltozik. Hawking biztosra vette, hogy még ebben az évszázadban rájönnek a kutatók arra, hogyan lehet módosítani az intelligenciát vagy éppen az olyan ösztönöket, mint az agresszió.

Érkeznek a kiváltságos szuperemberek

A professzor előrejelzése szerint hiába hoznak majd törvényeket az emberi géntechnológia ellen, egyesek nem fognak tudni ellenállni a kísértésnek. Meg fogják változtatni az olyan emberi jellemzőket, mint a memória mérete, a betegségekkel szembeni ellenállás, vagy éppen az élethossz. Ez az elitcsoport, akiket Stephen Hawking szuperembereknek nevezett, komoly konfliktusba kerülhet a természetes úton született emberekkel.

Stephen Hawking szerint a jövőben az alábbi folyamatok játszódnak le:

  • A génmódosított szuperemberek megjelenése súlyos politikai problémákat okoz.
  • A fejlesztés nélküli, átlagos emberek képtelenek lesznek versenyezni velük.
  • Az emberek valószínűleg kihalnak, vagy teljesen jelentéktelenné válnak.
  • A világot egy önmagát egyre gyorsabb ütemben fejlesztő, új faj veszi át.

Nem ez az egyetlen veszély

Bár Hawking nézeteit sokan riasztónak tartják, a kutatók már évek óta vitatkoznak a génszerkesztés etikájáról. Nem minden tudományos előrelépés jelenti persze az etika végét, és Hawking szerint nem is a szuperemberek jelentik a legközvetlenebb veszélyt. A professzor korábbi gondolatai alapján a legnagyobb fenyegetést továbbra is egy olyan szuperintelligens mesterséges intelligencia jelenti, amelynek a céljai nem egyeznek az emberiségével. Emellett egy hirtelen bolygó szintű katasztrófa is végezhet az élettel a Földön, még mielőtt az embereknek esélyük lenne elhagyni a bolygót.

Nézd meg videón Stephen Hawking további jóslatait is:

 

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