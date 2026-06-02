Hátborzongató élményt osztott meg az ördögűző, ez győzte meg a Sátán létezéséről

Egy katolikus pap és ördögűző arról beszélt, hogy egy különös élmény győzte meg végleg arról, hogy a Sátán valóban létezik. Carlos Martins atya szerint a történet még jóval azelőtt kezdődött, hogy pap lett volna.

Az ördögűző félelmetes dolgokat élt meg

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Az ördögűző és a démonok

A Kanadában született katolikus pap a The Exorcist Files című podcastban beszélt tapasztalatairól. Elmondása szerint fiatal korában ateista volt, és ebben az időszakban többször is olyan jelenségeket tapasztalt, amiket később démoni zaklatásként értelmezett. Martins szerint egy általa „Confusion” néven emlegetett démon éveken keresztül visszatérően megjelent az életében. Az ördögűző azt állítja, hogy ugyanazzal a démonnal találkozott később is, amikor szeminaristaként először vett részt ördögűzésen.

A pap szerint ekkor vált számára nyilvánvalóvá, hogy a démonok az emberek egész életét figyelik és igyekeznek feltérképezni gyengeségeiket. Állítása szerint az ördögűzések során a démonok gyakran olyan múltbeli eseményekre utalnak, amikről csak az érintett személy tudhat. Martins úgy véli, a démonok célja az, hogy az embereket a számukra legvonzóbb kísértésekkel próbálják eltéríteni. Szerinte ezért figyelik az emberek személyiségét, vágyait és gyenge pontjait.

A pap felidézte, hogy első ördögűzése során a démon állítólag azt mondta neki:

Közénk kellett volna tartoznod.

Martins szerint ez a mondat különösen nyugtalanító volt, mert úgy érezte, a lény ismeri őt. A később, 2009-ben pappá szentelt Martins azt mondta, keresztény hitre jutása után egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy a keresztény világkép írja le helyesen a valóságot. Elmondása szerint emiatt nem érte váratlanul, amikor először találkozott olyan jelenségekkel, amiket természetfelettinek tart.

Az ördögűző azt is állította, hogy pályafutása elején olyan eseteket látott, amikor székek vagy akár emberek lebegtek a levegőben. Véleménye szerint ezek a jelenségek a démonok megfélemlítési kísérletei lehetnek, különösen a tapasztalatlan papokkal szemben. Martins szerint az évek során végzett számos ördögűzés miatt fokozatosan hozzászokott az ilyen eseményekhez, ezért ma már kevésbé tartja félelmetesnek azokat. Saját bevallása szerint azonban nem a látványos jelenségek, hanem a démonok általa feltételezett pszichológiai manipulációja az, amit a legijesztőbbnek tart, írja Daily Mail .