ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Frigyes névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes titokban műtötték meg Pokorny Liát: A színésznő alig tud lábra állni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sérülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 18. 06:00
pokorny liabeavatkozás
Az énekes-színésznő jelenleg csak bottal, sántítva tud közlekedni, ami a fellépéseit tekintve is komoly gondot okoz neki. Kiderítettük, mi történt Pokorny Lia lábával.
Niki
A szerző cikkei

Pokorny Lia múlt szombat esti zenés estjén teljesen váratlanul egy botra támaszkodva jelent meg, és óvatosan bicegett el a színpadig, miközben a lábát egy rögzítő óvta. A jelenlévő közönséget igencsak meglepte a szituáció, hiszen mindeddig semmit sem lehetett tudni arról, hogy bármilyen baleset érte volna a színésznőt. Most azonban kiderült, mi történt.

Pokorny Lia csak ülve tudta végigcsinálni a zenés estet.
Pokorny Lia előadása előtt alaposan ráijesztett a rajongókra, sántítva, botra támaszkodva jelent meg a helyszínen (Fotó: Bors)

Pokorny Lia Mályiban, egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei községben lépett fel szombaton, Sakk-Matt című zenés estjével. Csakhogy a helyszínre már bekötött lábbal, bicegve érkezett meg, amivel alaposan ráijesztett a jelenlévő rajongókra. Ennek ellenére eszébe sem jutott, hogy lemondja a koncertet, inkább némi segítséggel, a korlátra támaszkodva sántikált fel a színpadra, ahol természetesen egy széket is elhelyeztek neki, hogy ülve, gond nélkül elő tudja adni a műsor dalait. És ez pontosan így is lett. Pokorny Lia önálló estje nagyon jó hangulatban telt a Mályi-tó partján a lemenő nap fényében, majd a színésznő a rajongókkal is szívesen csevegett, sőt annak, aki rákérdezett a „sérüléséről”, szívesen beszélt a történtekről. Mint kiderült, Pokorny Lia lába nem egy baleset következtében került ilyen állapotba, hanem egy régebb óta fennálló probléma kezelése okozza az átmeneti járási nehézségeket. Ugyan eddig a követői előtt nem hozta nyilvánosságra, de a neuroma egy speciális fajtájával küzdött, ami nagyban megkeserítette az életét, ezért úgy döntött, bevállalja a műtétet, amit sikeresen elvégeztek, így jelenleg ebből lábadozik. Igaz, a látottak alapján nem pihenhet túl sokat.

Pokorny Lia egyelőre kíméli a lábát.
Pokorny Lia könyvbemutató turnéja szeptemberben kezdődik, így addigra mindenképpen fel kell épülnie (Fotó: RádióM Mályi Plázs/Facebook)

Pokorny Lia Sakk-Matt estje poénnal ért véget

Miután a színésznő csak nehézkesen tudott feljutni a tóparton álló színpadra, így a biztonság kedvéért a koncert végéig nem is hagyta el azt. Ezzel kapcsolatban pedig az utolsó dal után viccelődve megjegyezte: bár a szokás és az illem úgy kívánná, hogy lemenjen a színpadról és udvariasan megvárja, míg visszatapsolják. Mivel elmondása szerint ebben az állapotban olyan sok időbe telik az oda-vissza sétálás, hogy a közönség elnézését kérve, az extra tapstól eltekintve, inkább egyszerűen csak előadta a két ráadás számnak tartogatott dalt. Persze ezt a közönség cseppet sem bánta, hatalmas üdvrivalgással dicsérték az őszinteségét, na meg magát az előadást, és a finálét. És bár a helyzet mit sem vont le az est értékéből, reméljük, a színésznő hamarosan felépül, és újra teljes erőbedobással vállalhatja a fellépéseket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu