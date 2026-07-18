Teljes titokban műtötték meg Pokorny Liát: A színésznő alig tud lábra állni

Pokorny Lia múlt szombat esti zenés estjén teljesen váratlanul egy botra támaszkodva jelent meg, és óvatosan bicegett el a színpadig, miközben a lábát egy rögzítő óvta. A jelenlévő közönséget igencsak meglepte a szituáció, hiszen mindeddig semmit sem lehetett tudni arról, hogy bármilyen baleset érte volna a színésznőt. Most azonban kiderült, mi történt.

Pokorny Lia előadása előtt alaposan ráijesztett a rajongókra, sántítva, botra támaszkodva jelent meg a helyszínen (Fotó: Bors)

Pokorny Lia Mályiban, egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei községben lépett fel szombaton, Sakk-Matt című zenés estjével. Csakhogy a helyszínre már bekötött lábbal, bicegve érkezett meg, amivel alaposan ráijesztett a jelenlévő rajongókra. Ennek ellenére eszébe sem jutott, hogy lemondja a koncertet, inkább némi segítséggel, a korlátra támaszkodva sántikált fel a színpadra, ahol természetesen egy széket is elhelyeztek neki, hogy ülve, gond nélkül elő tudja adni a műsor dalait. És ez pontosan így is lett. Pokorny Lia önálló estje nagyon jó hangulatban telt a Mályi-tó partján a lemenő nap fényében, majd a színésznő a rajongókkal is szívesen csevegett, sőt annak, aki rákérdezett a „sérüléséről”, szívesen beszélt a történtekről. Mint kiderült, Pokorny Lia lába nem egy baleset következtében került ilyen állapotba, hanem egy régebb óta fennálló probléma kezelése okozza az átmeneti járási nehézségeket. Ugyan eddig a követői előtt nem hozta nyilvánosságra, de a neuroma egy speciális fajtájával küzdött, ami nagyban megkeserítette az életét, ezért úgy döntött, bevállalja a műtétet, amit sikeresen elvégeztek, így jelenleg ebből lábadozik. Igaz, a látottak alapján nem pihenhet túl sokat.

Pokorny Lia könyvbemutató turnéja szeptemberben kezdődik, így addigra mindenképpen fel kell épülnie (Fotó: RádióM Mályi Plázs/Facebook)

Pokorny Lia Sakk-Matt estje poénnal ért véget

Miután a színésznő csak nehézkesen tudott feljutni a tóparton álló színpadra, így a biztonság kedvéért a koncert végéig nem is hagyta el azt. Ezzel kapcsolatban pedig az utolsó dal után viccelődve megjegyezte: bár a szokás és az illem úgy kívánná, hogy lemenjen a színpadról és udvariasan megvárja, míg visszatapsolják. Mivel elmondása szerint ebben az állapotban olyan sok időbe telik az oda-vissza sétálás, hogy a közönség elnézését kérve, az extra tapstól eltekintve, inkább egyszerűen csak előadta a két ráadás számnak tartogatott dalt. Persze ezt a közönség cseppet sem bánta, hatalmas üdvrivalgással dicsérték az őszinteségét, na meg magát az előadást, és a finálét. És bár a helyzet mit sem vont le az est értékéből, reméljük, a színésznő hamarosan felépül, és újra teljes erőbedobással vállalhatja a fellépéseket.