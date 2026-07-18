A hétvégén még dübörgő kánikulára kell számítani, azonban a meteorológusok előrejelzései szerint már közeleg a hidegfront, ami felfrissíti majd valamelyest a levegőt.

Jön a hidegfront: csak a hétvégét kell túlélni közel 40 fokban - fotó: Pexels

Jön a hidegfront

Szombaton kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, északkeleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.

Vasárnap napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk, erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.