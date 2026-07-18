ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Frigyes névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jön a hidegfront: csak a hétvégét kell túlélni közel 40 fokban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hidegfront
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 18. 07:00
záporzivatar
A hétvégén még kánikula várható hőségriadóval. A meteorológusok szerint azonban jön a hidegfront.

A hétvégén még dübörgő kánikulára kell számítani, azonban a meteorológusok előrejelzései szerint már közeleg a hidegfront, ami felfrissíti majd valamelyest a levegőt.

Jön a hidegfront: csak a hétvégét kell túlélni közel 40 fokban
Jön a hidegfront: csak a hétvégét kell túlélni közel 40 fokban - fotó: Pexels

Jön a hidegfront

Szombaton kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, északkeleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.

Vasárnap napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk, erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu