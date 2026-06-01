Egy legendás szerelmi háromszög meghökkentő titkai: Marilyn Monroe és a Kennedy fivérek

Marilyn Monroe és a Kennedy fivérek (JFK és RFK) állítólagos szerelmi háromszöge a mai napig Hollywood és a politika egyik legrejtélyesebb fejezete.

A színésznő ikonikus, 1962-es születésnapi fellépése és a viszonyról vezetett FBI-akták mind a titkos románc létezését erősítik.

A Donald Trump által bejelentett, mintegy 80 ezer oldalas Kennedy-akták nyilvánosságra hozatala végre tiszta vizet önthet a pohárba.

Az 50’-es évek dívája, Marilyn Monroe neve egybeforrt a hollywoodi csillogással, a nőiesség ikonjával, a rejtélyes magánélettel és a Kennedy fivérekhez köthető szerelmi háromszöggel. Nézzük mi az igazság a pletykákból?

Így hálózta be a Kennedy fivérek szívét a század dívája

Sokak szemében Marilyn Monroe könnyűvérű nőnek tűnhet, ám akik igazán ismerték, azok mind egyöntetűen azt mondták róla, hogy volt benne valami olyan plusz, ami kiemelte őt az átlagos színésznők közül. Ugyanez igaz a Kennedy családra is, amely az amerikai politika színpadán az egyik legnagyobb hatalommal bíró dinasztia volt. A két világ találkozása egyesek szerint egy titkos, szenvedélyes és végzetes szerelmi háromszöghöz vezetett. De mennyi igaz ebből a legendából?

Marilyn Monroe színésznő és leghíresebb szeretője John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke közötti kapcsolat a mai napig találgatások tárgya. A két híresség több alkalommal is találkozott, de a viszonyukat hivatalosan sosem erősítették meg.

A kettejük kapcsolata már nemcsak a bulvárt foglalkoztatta, hanem az FBI-t is, akik aktát vezetett a viszonyról. Nem csoda, hiszen amikor a Kennedyk vezető pozícióba kerültek, a dupla affér a hidegháború kellős közepén lassacskán nemzetbiztonsági problémává vált, nem csoda, hogy Monroe-t az FBI is lehallgatta. Különben Monroe Kennedyvel való szerelmi kapcsolatára ugyanannyira igaz a kizsákmányoló és érzelmileg bántalmazó jelző, mint a többi viszonyára.

Nem léteznek döntő bizonyítékok – vagy legalábbis nem tárták a nyilvánosság elé ezeket – a később bekövetkező tragédiával kapcsolatban. Azonban ebből a bizonytalanságból született rengeteg összeesküvés-elmélet is. A legismertebb bizonyíték a kapcsolatukra Monroe híres fellépése volt 1962. május 19-én a Madison Square Gardenben, ahol az elnök 45. születésnapjára énekelte a legendássá vált Happy Birthday, Mr. President dalt. A csábító előadás, a szűk, kristályokkal díszített ruha és Monroe érzéki hangja egyértelműen utalt arra, hogy a kapcsolatuk nem csupán baráti volt.