Egy legendás szerelmi háromszög meghökkentő titkai: Marilyn Monroe és a Kennedy fivérek

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 18:15
Marilyn Monroe titokzatos élete és tragikus halála mögött Hollywood legveszélyesebb viszonya állt. A Kennedy fivérek és a szexszimbólum közötti szerelmi háromszög ugyanis nemzetbiztonsági kockázattá vált a hidegháborúban. Vajon a most megnyíló titkos akták végre leleplezik a teljes igazságát?
Szabó Szilvi
  • Marilyn Monroe és a Kennedy fivérek (JFK és RFK) állítólagos szerelmi háromszöge a mai napig Hollywood és a politika egyik legrejtélyesebb fejezete.
  • A színésznő ikonikus, 1962-es születésnapi fellépése és a viszonyról vezetett FBI-akták mind a titkos románc létezését erősítik.
  • A Donald Trump által bejelentett, mintegy 80 ezer oldalas Kennedy-akták nyilvánosságra hozatala végre tiszta vizet önthet a pohárba.

Az 50’-es évek dívája, Marilyn Monroe neve egybeforrt a hollywoodi csillogással, a nőiesség ikonjával, a rejtélyes magánélettel és a Kennedy fivérekhez köthető szerelmi háromszöggel. Nézzük mi az igazság a pletykákból?

Fotó: Baron / GettyImages

Így hálózta be a Kennedy fivérek szívét a század dívája

Sokak szemében Marilyn Monroe könnyűvérű nőnek tűnhet, ám akik igazán ismerték, azok mind egyöntetűen azt mondták róla, hogy volt benne valami olyan plusz, ami kiemelte őt az átlagos színésznők közül. Ugyanez igaz a Kennedy családra is, amely az amerikai politika színpadán az egyik legnagyobb hatalommal bíró dinasztia volt. A két világ találkozása egyesek szerint egy titkos, szenvedélyes és végzetes szerelmi háromszöghöz vezetett. De mennyi igaz ebből a legendából?

Marilyn Monroe színésznő és leghíresebb szeretője John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke közötti kapcsolat a mai napig találgatások tárgya. A két híresség több alkalommal is találkozott, de a viszonyukat hivatalosan sosem erősítették meg.

A kettejük kapcsolata már nemcsak a bulvárt foglalkoztatta, hanem az FBI-t is, akik aktát vezetett a viszonyról. Nem csoda, hiszen amikor a Kennedyk vezető pozícióba kerültek, a dupla affér a hidegháború kellős közepén lassacskán nemzetbiztonsági problémává vált, nem csoda, hogy Monroe-t az FBI is lehallgatta. Különben Monroe Kennedyvel való szerelmi kapcsolatára ugyanannyira igaz a kizsákmányoló és érzelmileg bántalmazó jelző, mint a többi viszonyára.

Nem léteznek döntő bizonyítékok –  vagy legalábbis nem tárták a nyilvánosság elé ezeket – a később bekövetkező tragédiával kapcsolatban. Azonban ebből a bizonytalanságból született rengeteg összeesküvés-elmélet is. A legismertebb bizonyíték a kapcsolatukra Monroe híres fellépése volt 1962. május 19-én a Madison Square Gardenben, ahol az elnök 45. születésnapjára énekelte a legendássá vált Happy Birthday, Mr. President dalt. A csábító előadás, a szűk, kristályokkal díszített ruha és Monroe érzéki hangja egyértelműen utalt arra, hogy a kapcsolatuk nem csupán baráti volt.

Több forrás szerint az énekesnő és az elnök egy rövid, szenvedélyes afférba bonyolódott, amely azonban nem tartott sokáig. Kennedy állítólag hamar véget vetett a viszonynak, mivel nem akarta kockáztatni politikai karrierjét. Marilyn viszont nem felejtette el ezt a kapcsolatot, és egyes elméletek szerint egyre jobban ragaszkodott hozzá, ami később tragikus következményekkel járt.

Hol a legendás szerelmi háromszög?

A másik, fiatalabb Kennedy fivér is bevonódott ebbe a románcba, ami így vált szerelmi háromszöggé. Miután John F. Kennedy elhatárolódott Marilyntől, a színésznő figyelme állítólag az elnök öccse, Robert F. Kennedy (RFK) felé fordult. Bobby Kennedy, aki akkoriban az Egyesült Államok igazságügyi minisztere volt, szintén házas emberként került kapcsolatba Monroe-val.

Több tanúvallomás és elmélet szerint RFK gyakran látogatta Marilynt a házában Los Angelesben. Egyes spekulációk szerint a színésznő egyre jobban beleszeretett a politikusba, sőt, voltak pletykák arról is, hogy abban reménykedett, hogy Robert elhagyja a feleségét, Ethelt, és összeházasodnak.

A kapcsolatukról szóló dokumentumok és visszaemlékezések nem egyértelműek, de sokan úgy vélik, hogy RFK szintén próbálta megszakítani a viszonyt, amikor az túl veszélyessé vált. Ekkor kezdtek el terjedni a pletykák arról, hogy Marilyn Monroe naplót vezetett, amelyben titkos információkat is rögzített a Kennedy fivérekről és az amerikai kormány politikai ügyeiről.

Robert Kennedy és John F. Kennedy at the Mclelllan Hearings, aimed at the Teamsters Union and its leader, Jimmy Hoffa.
John F. Kennedynek és Robert F. Kennedynek is tragikus sorsa volt.
Fotó: Historical / GettyImages

Marilyn Monroe halála

Augusztus 5-én Marilyn Monroe-t holtan találták Los Angeles-i otthonában. A hivatalos halálok gyógyszer-túladagolás volt, de azóta számos összeesküvés-elmélet született arról, hogy valójában gyilkosság áldozata lett.

Sokan úgy vélik, hogy Marilyn túl sokat tudott a Kennedy család titkairól, és ezért kellett meghalnia. Egyes elméletek szerint Bobby Kennedy is a házában járt a halála napján, és az események úgy alakultak, hogy eltussolták a valóságot. Mások úgy vélik, hogy a színésznő mély depresszióba esett, és szerelmi csalódása miatt vetett véget az életének.

Bár sosem derült ki egyértelműen, hogy a Kennedy fivéreknek milyen szerepük volt Monroe életében és halálában, az biztos, hogy kapcsolatuk egyike a 20. század legnagyobb hollywoodi és politikai botrányainak.

Fény derülhet az örök titokra

John F. Kennedy és Robert F. Kennedy tragikus sorsa – előbbit 1963-ban, utóbbit 1968-ban gyilkolták meg – csak tovább táplálja az összeesküvés-elméleteket. Vajon Monroe tényleg kapcsolatban állt a Kennedy fivérekkel? Tényleg tudott olyan titkokat, amelyek veszélyt jelentettek rájuk? Vagy csupán egy mítosz, amelyet az idő és a rejtélyesség táplál?

Nézd meg videón Marilyn Monroe titokzatos életét és halálát:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
