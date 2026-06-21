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Váratlan bejelentést tett a NASA: az univerzum nagy rejtélye ezzel megoldódhat?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fekete lyuk
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 21:00
James Webb űrteleszkópcsillag
A kutatók áttörést értek el. A feketelyuk-csillagok létezésére vonatkozó eddigi legerősebb bizonyítékot találták meg a James Webb űrtávcsővel – jelentette be a NASA.
Bors
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Az űrtávcső 2022 óta több alkalommal figyelt meg a világűrben kis piros pontokat, amelyek a Földtől több milliárd fényévre találhatóak. A kutatók azóta azon dolgoztak, hogy meghatározzák, mik is ezek az égitestek valójában.

A feketelyuk-csillagok létezésére vonatkozó eddigi legerősebb bizonyítékot találták meg – tudatta a NASA.
A feketelyuk-csillagok létezésére vonatkozó eddigi legerősebb bizonyítékot találták meg – tudatta a NASA
Fotó: Pexels 

A NASA bejelentésének hatása

Az eddigi kutatások arra utaltak, hogy ezek a piros pöttyök korai galaxisok lehetnek, amelyek középpontjában gyorsan növekedő fekete lyukak állnak.

A Vasily Kokorev vezette csillagászcsoport a Texasi Egyetemen, Austinban azonosította a szóban forgó pontot, a GLIMPSE-17775-öt. A kutatók arra jutottak, hogy az objektum egy feketelyuk-csillag lehet, vagyis egy fekete lyukat körbevevő, ionizált gázfelhő.


Azt hiszem, a tudományos közösség egy része egyetlen mozzanatban egyetért – hogy a kis piros pontokat meg lehet magyarázni a fekete lyukakról szóló csillagmodellekkel. De a korábbi kis piros pontok egyikénél sem található meg minden bizonyíték ugyanott

– mondta Kokorev, a tanulmány vezető szerzője, hozzátéve a GLIMPSE-17775 segítségével tesztelhetők ezek a modellek.

A kutatások  szerint a GLIMPSE-17775 már 1,8 milliárd évvel az ősrobbanás után is létezett. A friss feljegyzések szerint egy rétegzett gázburok lehet, amely egy nagy energiájú forrást vesz körül, például egy fekete lyukat - írja a science.nasa.gov.

 

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