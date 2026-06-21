Váratlan bejelentést tett a NASA: az univerzum nagy rejtélye ezzel megoldódhat?

Az űrtávcső 2022 óta több alkalommal figyelt meg a világűrben kis piros pontokat, amelyek a Földtől több milliárd fényévre találhatóak. A kutatók azóta azon dolgoztak, hogy meghatározzák, mik is ezek az égitestek valójában.

A feketelyuk-csillagok létezésére vonatkozó eddigi legerősebb bizonyítékot találták meg – tudatta a NASA

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A NASA bejelentésének hatása

Az eddigi kutatások arra utaltak, hogy ezek a piros pöttyök korai galaxisok lehetnek, amelyek középpontjában gyorsan növekedő fekete lyukak állnak.

A Vasily Kokorev vezette csillagászcsoport a Texasi Egyetemen, Austinban azonosította a szóban forgó pontot, a GLIMPSE-17775-öt. A kutatók arra jutottak, hogy az objektum egy feketelyuk-csillag lehet, vagyis egy fekete lyukat körbevevő, ionizált gázfelhő.

NASA's James Webb Space Telescope has uncovered incredible evidence supporting the existence of mysterious "Black Hole Stars" in the early universe, detecting a highly complex "iron forest" spectral signature from an enshrouded supermassive black hole. https://t.co/GOfN1EGpJ5… — Orbital Insights (@orbital_station) June 16, 2026



Azt hiszem, a tudományos közösség egy része egyetlen mozzanatban egyetért – hogy a kis piros pontokat meg lehet magyarázni a fekete lyukakról szóló csillagmodellekkel. De a korábbi kis piros pontok egyikénél sem található meg minden bizonyíték ugyanott

– mondta Kokorev, a tanulmány vezető szerzője, hozzátéve a GLIMPSE-17775 segítségével tesztelhetők ezek a modellek.

A kutatások szerint a GLIMPSE-17775 már 1,8 milliárd évvel az ősrobbanás után is létezett. A friss feljegyzések szerint egy rétegzett gázburok lehet, amely egy nagy energiájú forrást vesz körül, például egy fekete lyukat - írja a science.nasa.gov.