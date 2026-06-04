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A NASA megindította a hajtóvadászatot a világűrben: százezer új bolygót és köztük a Föld ikertestvérét keresik

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 10:50
világűrbolygóűrkutatás
Rejtélyes kék fények vibrálnak a sötét űrben, miközben a NASA tudósai valami olyanra készülnek, ami mindent megváltoztathat. Elképesztő bejelentést tettek: százezer új világot fognak feltérképezni, és szinte biztosak abban, hogy a Földhöz hasonló bolygókra is rábukkanhatnak.
Bors
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Sosem látott méretű űrprogramot indít az amerikai űrügynökség. A NASA a Nancy Grace Roman űrteleszkóppal olyan messzire lő ki a világűrben, mint korábban még senki. A cél nem kevesebb, mint százezer eddig teljesen ismeretlen bolygó felkutatása a Tejútrendszerben. Eddig mindössze 6300 úgynevezett exobolygót sikerült azonosítani, ehhez képest a mostani küldetés brutális ugrást jelent.

Sorsfordító pillanat előtt áll az emberiség: a NASA bolygó- és idegen világok után kutató szuper-teleszkópja mindent megváltoztathat
Sorsfordító pillanat előtt áll az emberiség: a NASA bolygó- és idegen világok után kutató teleszkópja mindent megváltoztathat / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A dolog pikantériája, hogy a híres James Webb űrtávcsővel szemben a Roman sokkal mélyebbre ás a galaxisban, és olyan eldugott, eddig érintetlen sarkokat vizsgál meg, amikről eddig álmodni sem mertek a kutatók.

Sosem látott helyeken vadászik a NASA bolygók után

A galaxisunk különféle környezeteknek ad otthont, de ami az exobolygók kutatását illeti, eddig igazából csak egyet fedeztünk fel: a saját szomszédságunkat. A Roman elég messzire kiterjeszti majd a keresést ahhoz, hogy más galaktikus élőhelyeket is magában foglaljon

 – nyilatkozta Elisa Quintana, a NASA kutatója. 

Mesterséges intelligencia vadászik az idegenekre

A szakemberek folyamatosan figyelik majd a Tejútrendszer csillagait, és a fényváltozásokból fogják kiszűrni az új világokat. Ehhez mesterséges intelligenciát is bevetnek, hogy azonnal kiszűrjék a téves riasztásokat.

A nehezebb elemeket tartalmazó csillagok általában több bolygónak adnak otthont, különösen óriásiaknak

– magyarázta Robby Wilson, a NASA Goddard munkatársa, aki szerint a rengeteg beáramló adat feldolgozására már most gőzerővel készülnek.

Fekete lyukak nyelik el a napokat?

A gigantikus bejelentés ráadásul pont egy olyan időszakban borzolja a kedélyeket, amikor a tudósok még mindig teljesen tanácstalanul állnak egy kozmikus rejtély előtt. 2018 óta ugyanis tizennégy alkalommal villant fel egy megmagyarázhatatlan, vakító kék fény a semmi közepén. A csillagászok legdurvább elmélete szerint a jelenséget az okozhatja, hogy egy-egy brutálisan forró nap éppen belezuhan egy fekete lyukba – írja a LADbible.

 

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