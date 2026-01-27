Apokaliptikus prófécia: a magát messiásnak tartó férfi szerint akkora pusztulás jön, hogy még a madarak sem menekülnek meg

Egy több mint 120 évvel ezelőtt írt vers keltett újra nyugtalanságot világszerte, miután egyesek szerint annak apokalipszist idéző jóslatai akár napjainkban is valóra válhatnak. A költeményt Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, az Ahmadiyya iszlám mozgalom alapítója írta 1905-ben, nem sokkal halála előtt.

Közel az apokalipszis?

Illusztráció: Shutterstock

Az önjelölt Messiás szerint így jön el az apokalipszis

Ahmad – akit követői az Ígért Messiásként és Mahdiként tisztelnek – versében hatalmas földrengésekről, világméretű pusztulásról és példátlan emberi veszteségekről írt. A szöveg vérrel teli folyókat, egész térségek eltűnését, valamint megmagyarázhatatlan égi jelenségeket említ, amelyeket egyesek ma a harmadik világháború előjeleként értelmeznek.

A költeményben Ahmad arról is írt, hogy csapás sújtja az orosz cárt, amit néhányan a modern kori orosz konfliktusok – köztük az ukrajnai háború, valamint az Egyesült Államokkal és a NATO-val fennálló feszültségek – előképeként értelmeznek.

Jel érkezik majd, amely felforgatja a falvakat, városokat és mezőket. Isten haragja forradalmat hoz a világban

– áll a vers egyik sorában.

Egy másik rész szerint egy hatalmas földrengés „megrázza az embereket, a fákat, a hegyeket és a tengereket”, és „egy szempillantás alatt vérpatakok folynak majd, mint a víz”.

Ahmad 1835-ben született az indiai Qadian városában, és életét annak szentelte, hogy megvédje az iszlámot más vallások – például a kereszténység – kritikáival szemben. Több alkalommal állította, hogy isteni kinyilatkoztatásokat kapott, hívei pedig úgy vélik, ő volt az a vezető, akit az iszlám végidőkre vonatkozó próféciái megjövendöltek.

Egy másik írásában, Az isteni kinyilatkoztatás filozófiája című művében Ahmad még sötétebb képet festett a jövőről:

Olyan mértékű halál jön, hogy vér folyik majd patakokban. Még a madarak és a legelő állatok sem menekülnek meg

– írta, hozzátéve:

Ezek a napok közel vannak, sőt, már az ajtóban állnak.