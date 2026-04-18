Vajon mi is utazhatunk a múltba? Meglepő, mire jutottak a kutatók

Képzeld el, hogy a kezedben tartasz egy pohár vizet, ami kicsúszik, és a földön ezer darabra törik. A mindennapi tapasztalatunk azt súgja, hogy a folyamat visszafordíthatatlan: a szilánkok nem fognak összeállni, a víz nem ugrik vissza a pohárba. A kvantumfizika legújabb eredményei szerint azonban ez a szabály a mikrovilágban már felülírható, és bizonyos körülmények között a technikai értelemben vett időutazás megvalósítható.

Megvalósítható az időutazás? A kvantumfizika területén már biztosan.

Visszatekerhető állapot: egy speciális algoritmus képes visszaállítani a részecskék korábbi állapotát.

Kvantum-kapcsoló: a módszer lényege a folyamatok sorrendjének felcserélése a szuperpozíció segítségével.

a módszer lényege a folyamatok sorrendjének felcserélése a szuperpozíció segítségével. Hibaelhárítás: a technológia a jövő kvantumszámítógépeinek javításában játszhat kulcsszerepet.

Hogy működik az időutazás a kvantumfizika legújabb eredményei szerint?

A Bécsi Egyetem és az Osztrák Tudományos Akadémia kutatói olyan protokollokat dolgoztak ki, amelyek lehetővé teszik elemi részecskék állapotának visszaállítását egy korábbi időpillanatra. Persze ez esetben nyilvánvalóan nem egy sci-fi filmekbe illő időgépről van szó, amely embereket repít a múltba. A kísérlet során egy kvantumrendszert, például egy fotont (fényrészecskét) sikerült „megfiatalítani”. Ez azt jelenti, hogy a részecske pontosan abba az állapotba került vissza, amelyben a kísérlet kezdetén volt, anélkül, hogy a kutatók tudták volna, mi történt vele a köztes időben.

Hogyan lehet visszatekerni az időt a laborban?

A kutatók egy úgynevezett „kvantum-kapcsolót” használtak a kísérlet során. A hagyományos világunkban az események sorrendje fix: először „A” történik, aztán „B”. A kvantumvilágban azonban létezik az állapotok szuperpozíciója, ami lehetővé teszi, hogy a folyamatok sorrendje ne legyen kőbe vésve. A kutatók képesek voltak egy olyan matematikai algoritmust alkalmazni, amely a részecske fejlődését „visszatekeri”.

A kvantumfizikusok találtak egy univerzális „visszatekerés gombot”, amely független attól, hogy a részecske milyen hatásoknak volt kitéve. Ha egy részecske áthalad egy ismeretlen fizikai folyamaton, ez a módszer akkor is képes visszaállítani az eredeti paramétereit.