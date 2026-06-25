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Gyerekként rabolták el a jóst az idegenek: "El fogsz felejteni mindent, a saját biztonságod érdekében"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors földönkívüli
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 25. 19:02
jósidegen
Hosszú évek kellettek ahhoz, hogy emlékezni tudjon a fiatal jövőlátó. Most felfedte, hogy találkozott először idegenekkel.

Elizabeth April nem egyszerű látnok: azt állítja magáról, hogy amellett, hogy látja a jövőt, az idegenek is elrabolták.

Elizabeth April hosszú évekre elfelejtette, hogy elrabolták az idegenek
Elizabeth April hosszú évekre elfelejtette, hogy elrabolták az idegenek
Fotó: YouTube

A fiatal nő korábban arról beszélt: még 2026-ban egy apokaliptikus esemény véget vet a világnak. Mint magyarázta: egy hatalmas gombafelhőt látott, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindannyian meghalunk. Sőt! "Nem kell félni, mert ez csak egy idővonal, egy lehetőség. És ha egy idővonal összeomlik, a lelkünk egyszerűen át tud ugrani egy másik idővonalra. Innen származik a Mandela-effektus is" – magyarázta jóslatát, hozzátéve: lehet, hogy még júniusban, vagy majd szeptemberben azt olvashatjuk online, hogy sokan számolnak be világvége-álmokról. "És az emberiség egy része úgy fog felébredni: esküszöm, hogy a világ tegnap véget ért, és nem tudom, hogy miért vagyok itt..."

Nos, a jövőlátó most egy másik titkot is felfedett: kisgyermekként elrabolták a földönkívüliek.

Így zajlott le az idegenek és a jós találkozása

"Elhúzta a kezét az arcom előtt, és azt mondta: el fogsz felejteni mindent, a saját biztonságod érdekében. De egy nap újra emlékezni fogsz rá"mesélte, hozzátéve: ez a nap 24 éves korában jött el. April hozzátette: úgy véli, az idegenek a "saját biztonsága" alatt azt érthették, hogy eleve ő volt a "fura gyerek" az iskolában, de még inkább az lett volna, ha beszámol az osztálytársainak vagy a tanárainak arról, hogy a földönkívüliek elrabolták.

A nő arról is beszámolt: egy idegen űrhajón kötött ki az elrablása során, azt azonban a mai napig nem tudta felidézni, miként jutott el a hálószobájából az űrhajóra.

 

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