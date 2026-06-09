Kitálalt az orvos: hátborzongató, mit lát a legtöbb beteg a túlvilágon

Egy új-zélandi kutatóorvos szerint a halálközeli élmények sötétebb változatai jóval gyakoribbak lehetnek, mint amennyit a jelenlegi statisztikák mutatnak. Dr. Orson Wedgwood úgy véli, sokan nem számolnak be ezekről az élményeikről, vagy később már nem emlékeznek rájuk.

Egyesek halálközeli élményei jóval sötétebbek: akár többen is lehetnek azok, akik félelmet élnek át

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Halálközeli élmények

A kutató szerint azok közül, akiket klinikailag halottnak nyilvánítanak, csak egy részük él át testen kívüli tapasztalatokat. Az ismert esetek többsége pozitív élményről szól, de vannak olyan beszámolók is, amik félelmetes, pokolszerű helyszínekről és nyugtalanító alakokról számolnak be. Wedgwood állítása szerint a negatív élmények valójában alulreprezentáltak lehetnek. Szerinte előfordulhat, hogy az érintettek szégyellik elmondani, mit tapasztaltak, vagy a trauma miatt úgynevezett disszociatív amnézia alakul ki náluk, ami megakadályozza az emlékek felidézését.

A Daily Mail cikkéből kiderül, tudós a könyvében tudományos kutatásokat és túlélők beszámolóit elemezte. Megállapítása szerint számos olyan eset ismert, amikor az emberek a klinikai halál állapotából visszatérve olyan részletekről számoltak be, amiket később mások is megerősítettek. Az egyik idézett történetben egy férfi arról beszélt, hogy testen kívüli élménye során hangokat hallott egy kórházi szoba nyitott ajtaja mögül. Elmondása szerint a hangok kezdetben barátságosnak tűntek, majd fenyegetővé váltak és rendkívül nyomasztó élményben volt része.

A kutató szerint a negatív halálközeli élményeket nem szabad egyszerűen figyelmen kívül hagyni. Úgy véli, ezek sok tekintetben hasonlítanak a pozitív élményekhez, például az időérzék elvesztése vagy a valóságosnál is valóságosabb érzés tekintetében, de öröm helyett félelem és rettegés kíséri az érintetteket. Wedgwood több tudományos vizsgálatra is hivatkozott, köztük egy 2023-as kutatásra, ami szerint bizonyos agyi aktivitások a szív leállása után, újraélesztés közben is kimutathatók lehetnek. Bár a túlvilág létezését a tudomány jelenleg nem tudja bizonyítani, a kutató szerint fontos komolyan venni az ilyen beszámolókat.