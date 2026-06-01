Rúdtánc és agykontroll: Kiderült, mihez kezdtek a Barátok közt szereplői a sorozat után

Már csaknem 5 éve annak, hogy a Barátok közt véget ért, de az RTL ikonikus sorozatát természetesen máig nem felejtették el a rajongók. Hogy is lehetne? Hiszen a nézők csaknem 23 teljes éven át lehettek részesei a Mátyás király téri bonyodalmaknak. A Barátok közt utolsó részét, egészen pontosan a 10 456.-at 2021. július 17-én adták le, ami után a Berényi testvérek háza végleg bezárta kapuit. És hogy mi történt az eredeti főszereplőkkel azóta? Mutatjuk!

A Barátok közt főszereplői kezdetben Berényi András és Miklós voltak, akik bátyjuk halála után átvették a Berényi Kft. vezetését. Az idősebbik fivért, Andrást, R. Kárpáti Péter formálta meg, bár végül csak 2012-ig szerepelt a sorozatban. Majd a színészkedés mellett, 2013-ban egy olyan dokumentumfilm-sorozatot indított, ami magyarországi halálközeli élményeket dolgoz fel Élet az élet után címmel, amiből később könyveket is írt. Az öccsét, Berényi Miklóst alakító Szőke Zoltán szintén a spiritualitás felé fordult a sorozat után, ugyanis úgy érezte, a húsz évnyi munka és a felmondás után szüksége van a lelki gyógyulásra, amit Peruban talált meg. Emellett ma is számos színházi szerepe van, és egy művelődési házat is igazgat.

A Barátok közt Zsuzsája nyakába vette Amerikát

Az András feleségét, Berényi Zsuzsát alakító Csomor Csilla nem tűnt el a nyilvánosság elől, ugyanis több sorozatban és színházi darabban is láthattuk, emellett pedig hobbiból rúdtáncolni is elkezdett, amivel szintén a címlapokra került. Idén ősszel pedig a TV2 képernyőjén is feltűnik majd, ugyanis korábbi kolléganőjével, a Szilágyi Andreát alakító Deutsch Anitával fognak szerepelni az Ázsia Expressz 2026-os évadában, ami Dél-Amerikába kalauzolja majd a nézőket.

Ábrahám Edit agykontroll tanfolyamot végzett

A Barátok közt Berényi Claudiája 2000-ben, még a sorozat alatt, melynek záró epizódjáig részese volt, elvégzett egy agykontroll tanfolyamot. Edit az ott tanultakat máig sikerrel alkalmazza, annyira, hogy az életmódváltásában is ez segített neki. És bár sokaknak ez meghökkentő lehet, de belegondolva mindez talán az általa alakított karaktertől sem állna éppen távol.