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Így lepte meg születésnapján feleségét Gudics Máté

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 09. 06:00
meglepetésMegasztárGudics Máté
Az énekes azt mondja, bár nem igazán romantikus alkat, de ha kell, nagyon odateszi magát. Így amikor a felesége 40. születésnapja, majd a 10. házassági évfordulójuk volt, Gudics Máté nagyon kitett magáért, amiről a hot! magazinnak mesélt.
D.G.
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Saját bevallása szerint a 2024-es Megasztár győztes életében most minden kerek. Rengeteg fellépése van, ráadásul úgy néz ki, hogy egy izgalmas szerepben láthatjuk majd Gudics Mátét, mivel hatalmas lehetőséget kapott. Erről még nem beszélhet, de arról boldogan mesélt, hogy milyen kerek évfordulók voltak a családjában, és hogyan zajlott az ünneplés.

A Megasztár győztes Gudics Máté feleségével
Gudics Máté romantikus utazásra vitte feleségét (Fotó: hot! magazin/archív)

Gudics Máté romantikus utazásra vitte szerelmét

  • Az énekes feleségével kerek évfordulókat ünnepelt, a hot! magazinnak mesélt róla, hogy mivel lepte meg ennek kapcsán szerelmét.
  • Az ajándékok mellett egy nagyon különleges meglepetésvendég is érkezett a születésnapra.
  • A pár egy nagyon különleges olasz kisvárosban töltött el romantikus napokat, erről is mesélt Gudics Máté.


Gudics Máté feleségével a 10. házasságági évfordulóját ünnepelte

Kitett magáért az énekes felesége kerek születésnapja alkalmából. A Megasztár 7. évadának győztese, Gudics Máté mindent jó előre megszervezett: volt két buli, sok meglepetés, romantikus évfordulós ajándék és Zoltán Erika is megjelent. 

„Niki negyvenéves lett, s mivel ez szép kerek szám, így nem is egy, hanem két partit tartottunk itthon a kertben” – kezdte a hot! magazinnak az előadó, aki balesete óta még mindig hadakozik a biztosítóval.  

Először egy negyvenfős családi összeröffenés volt a születése napján, pár nappal később pedig egy hatvanfős kis buli a barátokkal. Egyik esetben sem volt meglepetés, tudott róluk, de így is volt több minden, amiről fogalma sem volt. A születésnapi ajándékát a családi partin kapta meg, ami egy utazás volt Gradóba kettesben. Nagyon romantikus volt, jól éreztük magunkat, még visszamegyünk valamikor. Én alapból nem igazán vagyok érzelmes típus, de amikor kell, vagy amikor elkap a hév, akkor összekapom magam, és igyekszem szép ajándékokkal, odafigyeléssel, törődéssel a feleségem kedvére tenni.

 

Gudics Máté felesége Zoltán Eriával
Gudics Máté felesége nagyon meglepődött, amikor a szülinapi bulijába megérkezett Zoltán Erika (Fotó: hot! magazin/archív)

„A végén kiderül, hogy nagyon is romantikus vagyok”

A barátokkal közös ünnepben is akadtak megható pillanatok, közösen készültek egy gyönyörű fényképalbummal.

Mindenki írt bele pár sort, nagyon örült neki. Ott is összeszedtem a gondolataimat, nagyon szépeket írtam neki, meghatódott. De itt még nem volt vége a meglepetéseknek: jött Zoltán Erika személyesen! A feleségem gyermekkorában nagyon szeretett volna az énekesnő tánciskolájába járni, de sajnos nem jött össze. Így amikor a Balázs Fecó-emlékkoncerten találkoztam Eri­ká­ék­kal, és összebarátkoztunk, akkor kitaláltam, hogy milyen jó lenne, ha meglepnék Nikit, így meg is szerveztem. Óriási volt látni a feleségem arcán az őszinte örömet, az mindent megért! Erikáék elképesztően jó fejek voltak, ezúton is köszönöm nekik. Még közös éneklés is volt! Másnap pedig indultunk Gra­dó­ba, szóval jó kis túrán vagyunk túl, de örülök, mert igazán boldog, komp­lex volt ez a negyvenedik szülinap! Az olaszországi utunk egyik napján volt a tizedik házassági évfordulónk is, azt egy finom vacsorával ünnepeltük meg. Még a végén kiderül, hogy nagyon is romantikus vagyok.

Gudics Máté feleségével a Megasztár döntőjében
Gudics Máté Megasztár győzelmét a feleségének ajánlotta (Fotó: hot! magazin/TV2)

Gudics Máté: „Hálás vagyok a Megasztárnak”

A TV2 ikonikus műsora hamarosan újra képernyőre kerül. Kíváncsiak voltunk, hogy a Megasztár hetedik évadának győztese annak idején hogyan élte meg a tehetségkutató forgatását.

Nagyon szerettem ott lenni; szerintem ebbe a versenybe jó, ha az ember 30 pluszosan jelentkezik, mert nagyobb a kitartása, van tapasztalata, van alázat. Én csak saját magammal foglalkoztam, nem görcsöltem rá, élveztem az egészet! Nagyon jó szívvel gondolok rá, hálás vagyok a Megasztárnak.

Hétfői hot! címlap feltöltésÖrdög NóraNövényi NorbertRácz GergőLolaAurélióGudics MátéTilos 2026.08.05 előtt használni!!
Az e heti hot! magazinban még több érdekes sztárhírről is olvashattok! (Fotó: hot! magazin)

 

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