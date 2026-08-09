Így lepte meg születésnapján feleségét Gudics Máté

Saját bevallása szerint a 2024-es Megasztár győztes életében most minden kerek. Rengeteg fellépése van, ráadásul úgy néz ki, hogy egy izgalmas szerepben láthatjuk majd Gudics Mátét, mivel hatalmas lehetőséget kapott. Erről még nem beszélhet, de arról boldogan mesélt, hogy milyen kerek évfordulók voltak a családjában, és hogyan zajlott az ünneplés.

Gudics Máté romantikus utazásra vitte feleségét (Fotó: hot! magazin/archív)

Gudics Máté romantikus utazásra vitte szerelmét

Az énekes feleségével kerek évfordulókat ünnepelt, a hot! magazinnak mesélt róla, hogy mivel lepte meg ennek kapcsán szerelmét.

Az ajándékok mellett egy nagyon különleges meglepetésvendég is érkezett a születésnapra.

A pár egy nagyon különleges olasz kisvárosban töltött el romantikus napokat, erről is mesélt Gudics Máté.



Gudics Máté feleségével a 10. házasságági évfordulóját ünnepelte

Kitett magáért az énekes felesége kerek születésnapja alkalmából. A Megasztár 7. évadának győztese, Gudics Máté mindent jó előre megszervezett: volt két buli, sok meglepetés, romantikus évfordulós ajándék és Zoltán Erika is megjelent.

„Niki negyvenéves lett, s mivel ez szép kerek szám, így nem is egy, hanem két partit tartottunk itthon a kertben” – kezdte a hot! magazinnak az előadó, aki balesete óta még mindig hadakozik a biztosítóval.

Először egy negyvenfős családi összeröffenés volt a születése napján, pár nappal később pedig egy hatvanfős kis buli a barátokkal. Egyik esetben sem volt meglepetés, tudott róluk, de így is volt több minden, amiről fogalma sem volt. A születésnapi ajándékát a családi partin kapta meg, ami egy utazás volt Gradóba kettesben. Nagyon romantikus volt, jól éreztük magunkat, még visszamegyünk valamikor. Én alapból nem igazán vagyok érzelmes típus, de amikor kell, vagy amikor elkap a hév, akkor összekapom magam, és igyekszem szép ajándékokkal, odafigyeléssel, törődéssel a feleségem kedvére tenni.

Gudics Máté felesége nagyon meglepődött, amikor a szülinapi bulijába megérkezett Zoltán Erika (Fotó: hot! magazin/archív)

„A végén kiderül, hogy nagyon is romantikus vagyok”

A barátokkal közös ünnepben is akadtak megható pillanatok, közösen készültek egy gyönyörű fényképalbummal.