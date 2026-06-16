Döbbenetes lelet került elő egy barlangból: 1,8 millió év után írhatja újra az emberiség történetét

Dél-Afrikában találtak rá a kutatók olyan leletekre egy barlangban, amelyek arra utalnak, őseink jóval korábban használhatták a tüzet, mint azt eddig feltételezték. A felfedezés alapjaiban írhatja át az emberi evolúció egyik legfontosabb fejezetét.

Óriási felfedezést tettek egy ősi barlangban / Fotó: Jack Versloot / wikipédia_Jack Versloot (Képünk illusztráció)

Elképesztő felfedezés az ősi barlangban

A dél-afrikai Wonderwerk-barlang régóta ismert jelentős őskori lelőhely, a kutatók azonban most minden korábbinál régebbi bizonyítékot találtak arra, hogy az emberelődök már közel 1,8 millió évvel ezelőtt is képesek lehettek a tűz használatára. A barlang mélyén talált emlőscsontok vizsgálata során a szakemberek ugyanis égés nyomait fedezték fel. A leletek korát 1,79 millió évre becsülték, ami jelentősen megelőzi a korábbi bizonyítékokat. Ugyanezen a lelőhelyen korábban nagyjából egymillió éves égett csontokat, növényi hamut és elszenesedett eszközöket találtak.

Az újonnan vizsgált csontok megkövesedett bagolyköpetekből kerültek elő: ezek olyan csomók, amelyek szőrből, csontokból és más állati maradványokból állnak, és amelyeket a baglyok emészthetetlen részként visszaöklendeznek. A kutatók szerint számos apró csonton egyértelmű égési nyomok láthatók. Ez arra utalhat, hogy a Homo erectus ismétlődően tüzet vitt a barlang belsejébe, és a száraz bagolyköpeteket használhatta a lángok fenntartására.

A Homo erectus, vagyis a „felegyenesedett ember” mintegy kétmillió évvel ezelőtt jelent meg, és az egyik legsikeresebb emberelőd fajnak számít. Ők voltak az elsők, akik teljesen felegyenesedve jártak, valamint Afrika mellett Eurázsia egyes területeit is benépesítették. A kutatók egy új vizsgálati módszert alkalmaztak, ami során nagy energiájú kék fénnyel világították meg a csontokat. Azok a maradványok, amiket korábban tűz ért, speciális szűrőn keresztül vörös fényben világítottak. Az eredményeket egy másik laboratóriumi eljárással is ellenőrizték.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a leletek önmagukban nem bizonyítják, hogy az ősemberek rendszeresen főztek vagy már fejlett tűzgyújtási technológiával rendelkeztek. Ugyanakkor erős bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy képesek voltak a tüzet a barlangba vinni és ott hosszabb ideig fenntartani - írja a Daily Mail.