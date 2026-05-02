Nem semmi: ekkor robban be a nyárias meleg, már nem kell sokat várni

Egyre melegebb napoknak nézünk elébe, az előrejelzések szerint hamarosan nyárias melegben lesz részünk. Eső nem várható!

Időjárás előrejelzés: beköszönt a kora nyárias meleg

Nyárias meleg jön, erre készülj

Szombaton többnyire derült, napos idő ígérkezik, keleten lehet több felhő. Eső nem valószínű, a levegő 20 fok fölé melegszik. A szél továbbra is gyenge marad.

Vasárnap szinte zavartalan napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nincs esély. Megérkezik a kora nyárias meleg, délután 20–26 fok közötti értékekkel.

Hétfőn vékony fátyolfelhők szűrhetik a ragyogó napsütést, de eső továbbra sem várható - írja a Köpönyeg. A felmelegedés folytatódik, délutánra 22–27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.