Ismét megszólalt Uri Geller: már a bolygónkon vannak a 3I/ATLAS-on utazó földönkívüliek

Számos elmélet kering, mialatt a Naprendszerünkön áthaladó csillagközi objektum egyre közelebb kerül hozzánk. A híres mentalista, Uri Geller állítása szerint például a 3I/ATLAS üstökösön utazó földönkívüliek már a bolygónkon lehetnek.

Már rég a Földön lehetnek a 3I/ATLAS fedélzetén utazó földönkívüliek. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock AI Generator

A Galaktikus Föderáció földönkívüli legénysége utazhat a 3I/ATLAS fedélzetén

A kanálhajlító bűvész még a közelmúltban azt nyilatkozta, erősen hinni akar abban, az üstökösön utazó idegenek már itt lehetnek a bolygónkon. Uri egy korábbi, híres állítása szerint ugyanis 50 évvel ezelőtt lefagyasztott idegeneket mutattak meg neki a NASA egy óriási hűtőjében, valahol az Egyesült Államokban.

Vissza kell mennem az időben 50 évet, amikor földönkívüli testeket mutatott meg nekem a néhai német mérnök, Wernher Von Braun.

- mondta el a mentalista.

A 77 éves Uri azt is elárulta, a NASA Goddard Űrközpontjának mélyén apró, vékony földönkívüli testeket láttak, nagy fejekkel, amelyek úgy néztek ki, mint mi. Állítása szerint ezek az idegenek a Galaktikus Föderáció részét képezik, akik most kapcsolatban állnak a 3I/ATLAS fedélzetén utazókkal.

A Galaktikus Föderáció nagyon is valóságos, és szeretném hinni, hogy bármi is van a 3I/ATLAS fedélzetén, az ennek a része. Még nem értjük, de azt hiszem, akadnak a bolygónkon olyan világvezetők, akik igen. A megfelelő emberek tudják.

Hozzátette, hogy már lehet, itt is vannak a földönkívüliek, csak mi nem tudunk róluk:

A 3I/ATLAS űrhajó lehetőségeinek valóban a csillagos ég a határa.

Uri szerint továbbá ezek az idegenek békés szándékkal érkeznek hozzánk, ugyanis az emberiség az önpusztítás határán van, amit csak ők tudnak megakadályozni.

Nem hiszem, hogy rosszindulatú küldetést hajtanak végre. Azért vannak itt, hogy békét terjesszenek, és ha megérkeznek, az jó élmény lesz az emberiség számára.

A titokzatos csillagközi látogató minden egyes nappal közelebb kerül a bolygónkhoz, és december 19-én éri el a pályájának hozzánk legközelebbi pontját. Uri úgy gondolja, ekkor fognak az idegenek megmenteni minket. Hozzátette, meglehet, valami olyasmit fogunk kapni tőlük, amit először ugyan nem fogunk tudni használni, de az idő múlásával rá fogunk jönni a nyitjára - írta a Daily Star.