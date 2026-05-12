Mészáros Bendét ostromolják a lányok a szakítás óta: „Úgy megnéznek, hogy már én szégyellem magam”

Hetek óta lázban tartja a rajongókat Zsigmond Angi és Mészáros Bende szakítása, amely bombaként robbant a közösségi médiába. Miután az influenszer-lány a Borsnak már kitálalt a szakítás okairól, Bende is elárulta lapunknak az ő verzióját. Emellett betekintést engedett jelenlegi életébe is, miszerint egy felkapott étterem üzletvezetője az Andrássy úton, és a zenélésbe is belevágott. De valami más is szóba került: Amióta Bende hivatalosan is szingli, a hölgyek ezt nem hagyják szó nélkül! Bende most exkluzív interjúban mesélt erről a Borsnak és azt is elárulta, hogy viszonyul most egy esetleges új kapcsolat kérdéséhez.

Mészáros Bende és Zsigmond Angi az Ázsia Expresszben is együtt szerepeltek (Fotó: Mediaworks)

Mészáros Bende nem tud mit kezdeni a hölgykoszorúval

Mészáros Bende elárulta, hogy szingliként teljesen másképp néznek rá a nők, mint korábban.

Amióta szakítottunk Angival, és tudják, hogy szingli a Bende, naponta kapok 5-10 szívecskés szemet, meg like-ot lányoktól. Meg az utcán is úgy megnéznek, hogy már én szégyellem magam. Hát korábban én néztem meg így nőket, amikor szingli voltam, ahogy ők most engem, ami fura, de jó

– mesélte Bende, aki ezután kitért arra, készen áll-e egy következő kapcsolatra.

Bende egy étterem üzletvezetőjeként dolgozik a mindennapokban (Fotó: Szabolcs László)

Vajon nyitott lenne egy új kapcsolatra?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szakítás óta Bende nyitott lenne-e egy új kapcsolatra, vagy teljesen elzárkózik tőle.

Egy pozitív beállítottságú személynek vallom magam, és a barátaim is ezt vallják rólam. Nem szoktam kijelenteni dolgokra, hogy biztos, hogy nem. Mert nagyon sok meglepetést rejtett eddig is az életem. Mivel, hogy már szakítottunk, ezért persze nyitott szemmel járok, de nem vagyok kapcsolatfüggő, nem keresek magamnak most kifejezetten senkit. Barátkozok, beszélgetek. Egyébként az Angi is barátságból vált szerelemmé

– jelentette ki Mészáros Bende.

Zsigmond Angi exe, Mészáros Bende, saját elmondása szerint egyáltalán nem kapcsolatfüggő (Fotó: Szabolcs László)

Mészáros Bende így vallott a szakításról

Ahogy azt fentebb említettük, Bende megszólalt a lapunknak a szakításról is, amiről így nyilatkozott: „Most hétvégén utazok a fiú barátaimmal Varsóba, világot látunk. Próbálom így a mindennapokba elterelni a gondolataimat, erről a családi dologról is meg az Angis szakításról is. Barátként megmaradtunk egymásnak. Angi klippjében én nem szerepelek, viszont én voltam az operatőr még, amikor Dubaiba kint voltunk, azt én vettem fel neki. De a vágásba és a rendezésbe is részt vettem! Úgyhogy továbbra is számíthat rám az Angi meg én is számíthatok rá ezekben a dolgokban. Nagyon jó baráti viszonyt ápolunk. Nehéz ezt elraktározni magunkba. Túl sok baj a van körülöttünk, túl sok megoldatlan dolog. Például apával rendezni a családi dolgokat.”