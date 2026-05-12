Sokkoló vallomás, életveszélyben a népszerű rocker: „Transzplantáció nélkül nem úszom meg”

Tóth Sándor Csövi, az Alcohol zenekar frontembere vérbeli rockerként jól veszi az akadályokat, amiket az élet elé gördít. Egészségügyi téren az elmúlt hónapokban, sőt években akadtak is nehézségek, sürgős műtéten is átesett. S még most sem lélegezhet fel. Lapunknak elárulta: minden eddiginél komolyabb operáció vár rá, aminek a részleteiről csak a Borsnak mesélt.

Az Alcohol zenekar énekese aggasztó híreket közölt: májtranszplantációra vár (Fotó: Tóth Sándor Csövi)

Májátültetésre vár Csövi

„Az előzményekről felesleges beszélni, hiszen aki követi a dolgaimat, az nagyon jól tudja, de még talán az is, aki nem követ” – nevetett a rocker, akinél tavaly belső vérzést állapítottak meg, miután a nyelőcsövében több ér is megrepedt. Akkor zenekari társai és a rajongók a legrosszabbtól tartottak, de azóta megnyugtató hírek érkeztek, ám a pletykák, rémhírterjesztések nem álltak le a követőbázis körében. Ezek egyébként nem teljesen megalapozatlanok: valóban baj van, Csövi pedig azt szerette volna, ha az egyetlen hiteles forrásból, azaz tőle értesülnek a hogylétéről a rajongók.

Ezért is akarom ezt tisztázni, mert mindenféle pletykák terjednek. Nagyon részletezni nem fogom, hamar a lényegre térek. A tavaszi turné folyamán nagyon sokan kérdeztek az egészségügyi állapotomról és hogy miért nem lesz őszi turné. Röviden próbálom összefoglalni, hogy a lényeg lejöjjön. Két és fél éve, mikor hashártyagyulladással kórházba kerültem, már az is a májproblémám miatt volt. Mielőtt bárki itt okoskodna vagy ítélkezne, bár felőlem tegye, én nem fogok semmire és senkire semmit

– szögezte le, majd elárulta: valószínűleg májátültetésre lesz szüksége.

„Jöhetnék a néhány évvel ezelőtti rovarcsípéssel, amikor már azt mondták, hogy ezáltal sokat romlott a májam. Vagy azzal, hogy a lábam miatt évekig gyógyszert kellett szednem…” – sorolta a vélt vagy valós előzményeket a májbetegségével kapcsolatban.

Csövi megrázó vallomást tett az egészségügyi állapotáról: májáültetés mentheti meg az életét (Fotó: Facebook/Alcohol zenekar)

„Valószínűleg májtranszplantáció nélkül nem úszom meg”

Lehet, hogy ezek közrejátszottak, de köztudott, hogy én a rock and roll-létformát nemhogy nagy kanállal, hanem merőkanállal ettem

– nevetett a rocker, majd a tárgyra tért.