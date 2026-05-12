KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a szerelméről a Házasság első látásra férje: „Nem eszközt keresünk..."

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 19:50
szerelemtestépítőHázasság első látásra
Szilágyi Dániel tőle megszokott filozofikus gondolatmenettel vallott a kapcsolatáról. A Házasság első látásra szereplője szerint mindennek a kulcsa a kommunikáció.
Prac Lee
A szerző cikkei

A Házasság első látásra 3. évada sem szűkölködött izgalmakban: voltak, akik már a forgatás alatt véglegesen elhidegültek egymástól, és voltak, akik adtak egy esélyt a folytatásnak. A Házasság első látásra szereplői közül a legutóbbi évadban csak Szilágyi Dániel és Tigyi Kármen mondott igent a folytatásra, de azóta már tudjuk, ők is szakítottak. Az izmos gondolkodó, Dani azóta újra szerelmes.

Házasság első látásra sztárja a kapcsolatáról beszélt
Szilágyi Dániel, a Házasság első látásra exférje szerelmes, meg is mutatta barátnőjét (Fotó: TV2)

Szerelméről vallott a Házasság első látásra exférje

Szilágyi Dani a műsorban nemcsak kidolgozott izomzatát villantotta meg, de azt is, hogy szellemileg is trenírozza magát. Filozofikus eszmefuttatása valakinek fárasztó lehet, de nem egy bizonyos kékszemű Fanninak, aki a jelek szerint kifejezetten vonzónak tartja az érzelmi intelligenciában is erős férfi jellemét. A hétvégén ugyanis a közösségi oldalukon is hivatalossá tették szerelmüket egy kézfogós képpel. Dani itt még nem állt meg. Közösségi oldalán további részleteket árult el a kapcsolatukról.

Egy rajongó ugyanis a köztük lévő korkülönbségről faggatta őt:

15 évvel idősebb nálam, de szerencsére imádja a plasztikát, így legtöbbször nem észrevehető, és fiatalos

– csapta le a labdát a Házasság első látásra szereplője barátnője kapcsán, majd komolyra fordítva a szót elárulta:

„Hat év a javamra…”

A kommunikáció a kulcs

A humor egyébként is fontos számára:

„Minden fontos egy kapcsolatban, a kommunikáció teljes tárháza. Ha nem tudsz partner lenni valamiben, akkor csupán »jó leszel valamire«. Nem eszközt keresünk, nem funkciót” – folytatta eszmefuttatását Dani, aki valóban tudatosan áll a kapcsolatokhoz. Ezeket tartja ugyanis legfontosabbnak egy párkapcsolatban.

Őszinteség tabuk nélkül; odaadás és küzdelem a másikért, egymásért; véget nem érő kíváncsiság a partnered iránt” − zárta a bodybuilder. Nem ő az egyetlen a szereplők közül, akire rátalált azóta a szerelem: Jagicza Peti már a családalapítást fontolgatja kedvesével.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu