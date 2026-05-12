Kitálalt a szerelméről a Házasság első látásra férje: „Nem eszközt keresünk..."

A Házasság első látásra 3. évada sem szűkölködött izgalmakban: voltak, akik már a forgatás alatt véglegesen elhidegültek egymástól, és voltak, akik adtak egy esélyt a folytatásnak. A Házasság első látásra szereplői közül a legutóbbi évadban csak Szilágyi Dániel és Tigyi Kármen mondott igent a folytatásra, de azóta már tudjuk, ők is szakítottak. Az izmos gondolkodó, Dani azóta újra szerelmes.

Szilágyi Dani a műsorban nemcsak kidolgozott izomzatát villantotta meg, de azt is, hogy szellemileg is trenírozza magát. Filozofikus eszmefuttatása valakinek fárasztó lehet, de nem egy bizonyos kékszemű Fanninak, aki a jelek szerint kifejezetten vonzónak tartja az érzelmi intelligenciában is erős férfi jellemét. A hétvégén ugyanis a közösségi oldalukon is hivatalossá tették szerelmüket egy kézfogós képpel. Dani itt még nem állt meg. Közösségi oldalán további részleteket árult el a kapcsolatukról.

Egy rajongó ugyanis a köztük lévő korkülönbségről faggatta őt:

15 évvel idősebb nálam, de szerencsére imádja a plasztikát, így legtöbbször nem észrevehető, és fiatalos

– csapta le a labdát a Házasság első látásra szereplője barátnője kapcsán, majd komolyra fordítva a szót elárulta:

„Hat év a javamra…”

A kommunikáció a kulcs

A humor egyébként is fontos számára:

„Minden fontos egy kapcsolatban, a kommunikáció teljes tárháza. Ha nem tudsz partner lenni valamiben, akkor csupán »jó leszel valamire«. Nem eszközt keresünk, nem funkciót” – folytatta eszmefuttatását Dani, aki valóban tudatosan áll a kapcsolatokhoz. Ezeket tartja ugyanis legfontosabbnak egy párkapcsolatban.

„Őszinteség tabuk nélkül; odaadás és küzdelem a másikért, egymásért; véget nem érő kíváncsiság a partnered iránt” − zárta a bodybuilder. Nem ő az egyetlen a szereplők közül, akire rátalált azóta a szerelem: Jagicza Peti már a családalapítást fontolgatja kedvesével.