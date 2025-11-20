Közeleg az invázió? Csapatnyi UFO-t észlelnek már másfél éve, ugyanazon a helyen

A földönkívüliek kérdése régóta lázban tartja az emberiséget. Azt bizonyára a legtöbben nem vonják kétségbe, hogy a mi bolygónkon kívül is léteznie kell még életnek a végtelen univerzumban, ám a feltételezett észlelésekről készült képeket, videókat hamar meg szokták cáfolni. Ugyanakkor, akadnak olyan felvételek is, amelyekre egyelőre nem sikerült racionális magyarázatot találni. Nemrég például Illinoisból jelentkezett egy összezavarodott szemtanú, aki egy különös UFO-csoportról készített videókat, amelyekről azt állítja, hogy már több mint egy éve, éjszakánként jelennek meg az égbolton, az otthonához közel. A különös beszámolót egy olyan személy nyújtotta be a Nemzeti UFO Jelentési Központnak, aki november 13-án egy farmon vette fel a kísérteties fénygömböket, Effingham városában.

Másfél éve bukkan fel ugyanott a titokzatos UFO / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Csapatnyi UFO-t sikerült lefilmezni

Minden egyes éjszaka, már több mint másfél éve

– írta meg a szemtanú, hozzátéve, ezek a különös, fehér, narancssárgás és vöröses fénygömbök általában felvillannak, felemelkednek a légkörben, majd kialszanak, vagy egyszerűen távoznak. Az illető az ismétlődő észleléseket finoman szólva is rejtélyesnek találta, és ragaszkodott hozzá, hogy a furcsa objektumok biztosan nem műholdak, repülőgépek, vagy épp drónok. A szemtanú azt is jelezte, hogy ezek a fénygömbök az ég különböző pontjain, valamint az év különböző szakaszában jelennek meg, habár minden éjszaka valamikor következetesen láthatók - írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz: vajon mi lehet a magyarázat a különös jelenségre?