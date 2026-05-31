„A barátnőm elvesztette az önuralmát – a házas főnökével és a szomszédokkal szexel, orgiákat csap”

Az internetes szakértőkhöz fordult egy nő, aki aggódik barátnője kicsapongó életvitele miatt.

"A legrégebbi barátnőm teljesen megőrült. Részegeskedik és szexel a nős főnökével az irodájában. Csoportos szexben vesz részt csajozó szomszédokkal, és idegenekkel kefél az internetről. Frissen elvált és elvesztette az önuralmát. Nehezen ismerem fel.

Naponta többször is felhív, hogy dicsekedjen a „fergeteges” kalandjaival. Kénytelen vagyok érdeklődést színlelni, de nem érdekel, kivel kefél.

A jelenlegi főnöke/szeretője mintha hagyná, hogy egész nap csevegjen. Akkor hív, amikor kedve tartja. Nem tiszteli, hogy nekem is van munkám és egyre kevésbé tűröm már a hülyeségeit.

Túl sokszor rajtakapott a közvetlen főnököm, hogy pletykálok vele. Úgy kellett tennem, mintha apám beteg lenne, hogy igazoljam a személyes hívások számát, amiket felveszek. Utálok hazudni, és rettegek, hogy a barátnőm folyamatos zaklatása miatt elveszítem az állásomat. Értem, hogy izgatott, kiéhezett és fantasztikusan érzi magát, de közben engem zavar, és fogalma sincs a helyzetemről. A minap kifejezetten közöltem vele, hogy egész nap fontos megbeszélésem van, és nem fogom tudni felvenni a mobilomat. Mégis addig nyaggatott, amíg fel nem vettem. Kétségbeesetten akart dicsekedni egy párizsi luxusutazással, amit a szeretőjétől/főnökétől sikerült kicsalnia.

A párom (aki ki nem állhatja) kritizálja, hogy nem tisztel engem vagy a helyzetemet. Szerintem igaza van. Hiába mondom neki, hogy nem tudok beszélni, mindig felhív, és elvárja, hogy legalább 30 percig telefonon lógjak. Nagyon idegesít" - írta levelében.

A szakértő szerint egy önző ember fittyet hány arra, hogy a barátjának dolgoznia kell a megélhetésért. Csak önmagával törődik, és közönségre van szüksége a túléléshez. Te pedig teret engedtél a pikáns történeteinek és izgalmának.

"Ez a felszínes nő annyira belemerült a saját kis szex-, férfi- és bulizási világába, hogy teljesen elvesztette a valóságérzékét. Fogadok, hogy letehetnéd a telefonodat az asztalra, írhatnál egy háromoldalas jelentést, és észre sem venné, hogy elmentél.