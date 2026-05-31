„A barátnőm elvesztette az önuralmát – a házas főnökével és a szomszédokkal szexel, orgiákat csap”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 06:00
Egy nő aggódik barátnőjéért, amiért az mindenkivel ágyba bújik, aki szembe jön.
P. E.
Az internetes szakértőkhöz fordult egy nő, aki aggódik barátnője kicsapongó életvitele miatt.

Egy szexuális fétissel küzdő férfi a párjával.
"A legrégebbi barátnőm teljesen megőrült. Részegeskedik és szexel a nős főnökével az irodájában. Csoportos szexben vesz részt csajozó szomszédokkal, és idegenekkel kefél az internetről. Frissen elvált és elvesztette az önuralmát. Nehezen ismerem fel.

Naponta többször is felhív, hogy dicsekedjen a „fergeteges” kalandjaival. Kénytelen vagyok érdeklődést színlelni, de nem érdekel, kivel kefél.

A jelenlegi főnöke/szeretője mintha hagyná, hogy egész nap csevegjen. Akkor hív, amikor kedve tartja. Nem tiszteli, hogy nekem is van munkám és egyre kevésbé tűröm már a hülyeségeit. 

Túl sokszor rajtakapott a közvetlen főnököm, hogy pletykálok vele. Úgy kellett tennem, mintha apám beteg lenne, hogy igazoljam a személyes hívások számát, amiket felveszek. Utálok hazudni, és rettegek, hogy a barátnőm folyamatos zaklatása miatt elveszítem az állásomat. Értem, hogy izgatott, kiéhezett és fantasztikusan érzi magát, de közben engem zavar, és fogalma sincs a helyzetemről. A minap kifejezetten közöltem vele, hogy egész nap fontos megbeszélésem van, és nem fogom tudni felvenni a mobilomat. Mégis addig nyaggatott, amíg fel nem vettem. Kétségbeesetten akart dicsekedni egy párizsi luxusutazással, amit a szeretőjétől/főnökétől sikerült kicsalnia.

A párom (aki ki nem állhatja) kritizálja, hogy nem tisztel engem vagy a helyzetemet. Szerintem igaza van. Hiába mondom neki, hogy nem tudok beszélni, mindig felhív, és elvárja, hogy legalább 30 percig telefonon lógjak. Nagyon idegesít" - írta levelében.

A szakértő szerint egy önző ember fittyet hány arra, hogy a barátjának dolgoznia kell a megélhetésért. Csak önmagával törődik, és közönségre van szüksége a túléléshez. Te pedig teret engedtél a pikáns történeteinek és izgalmának. 

"Ez a felszínes nő annyira belemerült a saját kis szex-, férfi- és bulizási világába, hogy teljesen elvesztette a valóságérzékét. Fogadok, hogy letehetnéd a telefonodat az asztalra, írhatnál egy háromoldalas jelentést, és észre sem venné, hogy elmentél.

Ne feledd, hogy semmivel sem tartozol neki. Ha nem hajlandó elismerni a helyzetedet, akkor mondd neki, hogy „most ne”, és vágj a szavába. Aztán beszélj vele négyszemközt, és mondd el neki, hogy nem tudsz több személyes hívást fogadni. A helyzet az, hogy nem fogja kifizetni a számláidat, ha elveszíted az állásodat, ugye? Ő nem igaz barát. Ő csak kihasznál téged."

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
