Földönkívüliek jártak Heves vármegyében? Zümmögő ufó elől menekült a csillagász, szinte belebetegedett a látványba

Békés, csillagfényes éjszakának indult, de valóságos sci-fi horror lett belőle. Rejtélyes jelenség borzolja a kedélyeket Eger közelében, miután egy helyi amatőr csillagász olyan dolgot örökített meg az éjszakai égbolton, amitől még a sokat látott ufókutatóknak is kettéállna a füle. Pongrácz Sándor éppen a hármas együttállást fotózta a Pongrácz Észlelőréten, amikor a sötétben valami egészen hátborzongató dolog történt.

Fotó: ALDECA studio / Shutterstock

Halálra rémült az egri ufó látványától

A Heol.hu cikke szerint Sándor késő este, a teljes csendben dolgozott a gépével, amikor egy halk, gyanús zümmögésre lett figyelmes a háta mögül. Elsőre azt hitte, egy elektromos autó tévedt a környékre, de amikor megfordult, teljesen megfagyott a vér a vénáiban: egy lebegő, különös objektum nézett vele farkasszemet.

Annyira megijedtem, hogy megállt bennem az ütő

– emlékezett vissza a férfi a közösségi oldalán a drámai pillanatra. Bár a bénító félelem azonnal eluralkodott rajta, az utolsó pillanatban működésbe lépett a vadászösztöne. Sikerült a méregdrága műszert az objektum felé fordítania, és megnyomta a gombot.

Az ufószerű jelenség még néhány pillanatig hangtalanul lebegett a férfi előtt, majd a zümmögés hirtelen megszűnt, a rejtélyes tárgy pedig egy szempillantás alatt, nyomtalanul eltűnt az éjszakában.

Furcsa rosszullét uralkodott el Sándoron a találka után

A hátborzongató kaland azonban itt még nem ért véget, a harmadik típusú találkozás ugyanis brutális nyomot hagyott a csillagászon. Sándor arról számolt be, hogy az eset után azonnal furcsa rosszullét tört rá: durva remegés, szédülés és kínzó fejfájás gyötörte. Ennek ellenére biztos benne, hogy a bizonyíték megdönthetetlen. Mint írta, a felvétel rendkívül jó minőségű lett, és határozottan kijelentette: ez lett élete fotója.

