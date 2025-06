/Termékenység és védelem – ezek a pünkösdi népi hiedelmek

Pünkösd nemcsak egyházi ünnep, a népi hagyományban régóta ünneplik, ahogy a római korban is fontos szerepe volt. A mozgóünnep, ami húsvét után kereken 50 napra van, a magyar néphagyományban a termékenység és a védelem ünnepét jelenti.

Pünkösd, nemcsak egyházi ünnep. Fotó: NAGY Norbert Fejér megyei Hírlap

Számos népi hagyomány és szokás kapcsolódik hozzá. Idén pünkösdvasárnap június 8-ra, pünkösdhétfő pedig június 9-re esik. Mint az egyik legfontosabb egyházi ünnep, fontos szerepe van a kereszténységben, de sokan nem tudják, hogy a pünkösdhöz rengeteg népszokás is kapcsolódik. Ilyen például a zöld ágak használata, vagy a pünkösdkirály és királynő választás. Most bemutatjuk azokat a szokásokat, amik egészséget és szerencsét hoznak, ha elvégzed őket.

Pünkösd mozgó ünnep, ilyenkor állítanak termékenységi fát, amit, ha éppen májusi hétvégére esik pünkösd maájus fának nevezenek. Fotó: Lang Róbert

Pünkösdi védelem a rontás és a boszorkányok, rossz szellemek ellen

A pünkösdi népszokások között gyakori volt a zöld ágak használata, amelyek a termékenységvarázslások emlékei, egyben védelem a rontás, a boszorkányok és a rossz szellemek ellen. A szertartás szerint a zöld ágakat a házba kell vinni. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek, ez az ősi termékenységvarázslások emléke, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok és a rossz szellemek ellen. A zöld ágak védetté tették a házat a jégveréstől, villámtól és a kártevőktől is. Nem csak zöld ágakat, de virágokat is lehet használni, például bodzát, pünkösdi rózsát és jázmint is. Mivel nem egy bonyolult gyakorlat, így érdemes elvégezni még a mai korban is, hogy tutira menjünk.

Pünköadi felvonulás Hollókőn Fotó: Hüvösi Csaba Nógrád megyei Hírlap

A pünkösdi harmatnak gyógyító ereje van

De számos népi hiedelem is köthető pünkösdhöz. Például úgy tartják, hogy aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre elűzi a betegséget, keléseket, a teheneket pedig nyírfaággal veregették, hogy jól tejeljenek. Van ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen. Időjóslásban is fontos szerepe van a pünkösdnek: úgy tartják, ha pünkösdkor szép az idő, akkor gazdag bortermés várható, de ha esik, az ritkán hoz jót. Sokan gyűjtenek ilyenkor harmatot is, mert úgy tartják a pünkösdi harmatnak gyógyító ereje van. Kenyeret viszont nem szabad ezen a napon sütni.