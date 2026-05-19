Hihetetlen elmélet látott napvilágot: valójában a párhuzamos világban élő önmagad irányíthatja az életed

Egészen különös elmélet tartja lázban az internetet és a tudományos világot: egy oxfordi fizikus szerint elképzelhető, hogy végtelen számú alternatív változatunk létezik párhuzamos univerzumokban.

Párhuzamos univerzum irányítja az életünket?

A párhuzamos univerzum és a valóság

Vlatko Vedral oxfordi fizikus szerint az univerzumban történő legapróbb események is új valóságokat hozhatnak létre, amikben az életünk teljesen más irányt vesz. Az egyik világban például más munkát választottál, egy másikban más emberrel házasodtál össze, vagy éppen egy apró döntés teljesen átírta az életedet. Az elmélet az úgynevezett „sokvilág-értelmezésen” alapul, ami a kvantummechanika egyik legismertebb és legvitatottabb elmélete.

Ez a megközelítés azt feltételezi, hogy a valóság nem egyetlen fix idővonalon halad, hanem folyamatosan újabb és újabb párhuzamos világokra ágazik szét. Vedral szerint sokan félreértették a kvantumfizika egyik népszerű fogalmát, az úgynevezett megfigyelőhatást. Az internetes tartalmakban gyakran terjed az az elképzelés, hogy az emberi tudat képes alakítani a valóságot, vagy akár bevonzani bizonyos eseményeket. A fizikus szerint azonban a tudat nem különleges ebben az értelemben. Állítása szerint a valóság nem azért változik meg, mert egy ember megfigyel valamit, hanem azért, mert a részecskék folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással.

Példaként említette, hogy akár egy napszemüvegre érkező foton is két különböző kimenetelt hozhat létre: az egyik esetben átjut a lencsén és eléri a szemet, a másikban pedig elnyelődik. A az elmélet szerint mindkét lehetőség egyszerre létezik, csak éppen külön valóságokban. Vedral szerint az univerzumban másodpercenként megszámlálhatatlan mennyiségű kvantumkölcsönhatás történik, így elméletileg végtelen számú valóság jöhet létre folyamatosan.

Ez azt is jelentheti, hogy létezhet egy másik „te”, aki gazdagabb, boldogabb vagy teljesen más életet él. A tudós ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az emberek valóban kapcsolatba léphetnének ezekkel az alternatív univerzumokkal, vagy ténylegesen léteznek párhuzamos emberi változatok.