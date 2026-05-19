Újra együtt T. Danny és Kecskés Enikő? Furcsa dolgot szúrtak ki a rajongók

A rajongók már elhitték, hogy Telegdy Dániel túl van korábbi szerelmén és nehéz, botrányokkal teli időszakán. Bár utóbbiról már nyíltan vallott, hogy életének azon része már a múlté, de úgy tűnik, volt szerelme még mindig nagyon foglalkoztatja. Az első szerelem mindig meghatározó egy ember életében, ami alól T. Danny sem kivétel. A TV2 Megasztár zsűritagja még mindig aktívan figyeli és kedvelgeti a modell bejegyzéseit.

T. Danny és Kecskés Enikő újra egymásra találhatott, legalábbis a rajongók szerint (Fotó: Bánkúti Sándor)

T. Danny maszkot húzott, de érzéseit nem akarja elfedni

Tesó, mondd, mi bánt? Oké, beismerem, volt mi fájt, Volt egy szerelmem, de összepakolta a holmiját, Lehet elb.sztam, de egyikünknek sem ez volt mi járt, Aki valójában szeret téged sosem fordít hátat, Álmatlan éjszakák, ez okozta az insomniát, Nem tudom, hogyan küzdjem le ezt a paranoiát, Mindjárt rákeresek, hol vállalnak lobotómiát, Gondoltam az Élet egyszer fog még nekem hozni lányt, Kerestem a szerelmet, hogy vajon merre kóricált, Esküszöm, bejártam már tavaly az egész Cordiát

– énekli Telegdy Dániel legújabb dalában.

A rajongók szerint már ezek a sorok is arról árulkodnak, hogy az énekes, bár már két éve szakított párjával, még mindig nem tudott túllépni ezen. Kecskés Enikő neve bár nem szerepel ezekben a dalokban, de egyértelmű, hogy róla szólnak a szakítós, depresszív számok.

T. Danny exe már Dubajban él és jelenleg ingatlanosként dolgozik (Fotó: Bánkúti Sándor)

T. Danny a mai napig nézi Enikő posztjait

A rajongóknak nemcsak a dalszöveg tűnt fel, hanem a kedvelések is. Dani ugyanis Enikő legfrissebb képeit gyakran kedveli, amire egyből felkapták fejüket a rajongók és azt pletykálják, hogy újra lehet valami kettőjük között. Jóllehet, ez a szerelem leginkább csak a fanok fejében szökkent szárba...

Minderre ugyanis kevés esélyt látni, mivel Kecskés Enikő nem igazán viszonozza a kedves gesztusokat és már korábban többször beszélt Danival való kapcsolatáról, ahol nem a legjobb fényben tűnt fel a rapper. A rajongók azonban még mindig hisznek a csodában és remélik, hogy a korábbi sztárpár két tagja ismét egymásra talál a jövőben.