A gólya hamarabb érkezett, mint a gyűrű? Stana Alexandra babát vár, de hol marad az eljegyzés?

A Nagy Duett 2026 gyönyörű táncosnője, Stana Alexandra nem igazán szokta kiteregetni a magánéletét, sőt, mikor először kiderült, hogy újra szerelmes, akkor is elmondta, hogy ő nem akar haknizni a magánéletével, ráadásul a párja sem szeretne szerepelni – most mégis kivételt tett egy nem is akármilyen bejegyzéssel. Egy Instagram-videóban osztotta meg az óriási örömhírt, miszerint első gyermekét várja. A videón azonban szemmel láthatóan eljegyzési gyűrűnek nyoma sincs, és ez bizony sokaknak szemet szúrt. Nem mellesleg a gyönyörű táncosnő korábban a Bors kamerái előtt fakadt ki, mennyire várja már, hogy feltegyék neki a nagy kérdést. Mutatjuk a videót!

Stana Alexandra terhes, első gyermekét várja (Fotó: Tumbász Hédi)

Stana Alexandra még várhatja a gyűrűt

Vajon a szerelmi fészekben a babatervezés teljesen felülírta a házassági terveket? Nemrég még egészen másról szóltak a hírek. „Meddig várjak még?” – Így sürgette korábban párját Stana Alexandra. Március végén még arról számoltunk be, hogy Alexandra türelme fogytán van. Bár elmondása szerint harmonikus, boldog kapcsolatban él a párjával, a Borsnak adott exkluzív videóinterjújában meglepő őszinteséggel tálalt ki az eljegyzésre irányuló vágyairól:

Stana Alexandra Galambos Lajos oldalán lépett fel A Nagy Duettben (Fotó: Tumbász Hédi)

Hát, én várom... De hát, meddig várjak még... Abszolút úgy érzem, hogy megtaláltuk egymást, és igazából valahogy úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy nem lesz több a kapcsolatunk egy lánykéréstől, de azért vágyom rá. Szóval remélem előbb vagy utóbb eljön ez a pillanat is. Egyébként nagyon jól vagyunk a párommal, szeretjük egymást és éljük a kis romantikus hétköznapokat

– jelentette ki határozottan Alexandra.

Azonban úgy tűnik, a sors hatalmas fordulatot tartogatott. Miközben Alexandra a romantikus eljegyzésről álmodozott, a háttérben már egy sokkal nagyobb csoda volt készülőben: a gólya hamarabb kopogtatott, mint ahogy a szerelme letérdelt volna elé. A sasszemű rajongók azonnal kiszúrták a részleteket. A videón, amit Alexandra megosztott a boldog hírről, tisztán látszik a keze – ám eljegyzési gyűrűnek továbbra sincs semmi nyoma. Akárhogy is, Alexandrára egy csodálatos időszak vár, és ki tudja – talán a legnagyobb titokban mégiscsak megtörténik a lánykérés, mielőtt a pici megszületik.