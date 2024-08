Az útlevelét is bemutatta: olyan országból jött az időutazó, ami soha nem is létezett

Az ember ösztönösen vonzódik a rejtélyekhez, a megmagyarázhatatlanhoz. Szeretnénk azt hinni, hogy léteznek olyan titok, melyeket nem ismerhet meg mindenki: paranormális jelenségek, párhuzamos világok, szellemek, időutazás. Nos, most egy olyan történetet hoztunk el olvasóinknak, mely hetven évvel korábbra visz vissza minket, és melynek főszereplője sokak szerint nem lehet más, mint egy időutazó.

Rejtélyes útlevelet mutatott fel az időutazó Fotó: Pexels

Igazi volt az időutazó útlevele, csak épp egy nem létező országba szólt

1954-ben Japán fővárosában, a tokiói reptéren állítottak meg a hatóságok egy férfit, aki épp be akart lépni az országba. A férfi magabiztosan mutatta fel az útlevelét, ami valódinak, hitelesnek tűnt, ugyanakkor volt vele egy apró bökkenő: egy olyan országba szólt, amiről senki sem hallott a vámosok közül. A férfi nem értette, mi a probléma: mint magyarázta, Taured nem csak hogy létező ország Európában, egész konkrétan Spanyolország és Franciaország között, de nem is új állam: már 1000 éve ott van, ahol most is.