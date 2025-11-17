„Egy életen át vadásztam egy valódi szörnyre” - Félig ember, félig majom fenevadat láttak, tényleg létezik?

Egy floridai férfi, Dave Shealy szinte az egész életét arra tette fel, hogy megtalálja a legendás, majomszerű szörnyet, amely állítása szerint az Everglades mocsarai mélyén él – a hírhedt Skunk Ape-et, a „floridai Bigfootot” (Nagyláb).

A szörnyet többen is látták már.

Kísért a szörny

Shealy először 1974-ben, tízéves korában látta a hat láb magas, szőrrel borított, bűzös teremtményt. A szülei gyakran meséltek róla családi vacsoráknál, így amikor bátyja aznap rámutatott a magas fűben mozgó alakra, azonnal tudták, mit látnak.

Egy életen át vadásztam egy valódi szörnyre – most elárulom az igazságot a rémről.

A bátyám felemelt, hogy én is átlássak a füvön. Talán 300 lábra volt tőlünk, és sétált a réten. Ez indított el a kutatás útján – és azóta is csinálom

– mondta Shealy a Daily Mail-nek.

A 70-es években valóságos Skunk Ape-hisztéria söpört végig Floridán: sikoltozó gyerekek, rémült helyiek, sőt tíz felfegyverzett férfi is indult egyszer vadászatára.

A leírások szerint a lény:

Nagy, szőrös, apró szemű, hosszú karú, félig ember, félig majom.

Egy helyi járványügyi tisztviselő, Henry Ring akkoriban mély, mocsárba vezető lábnyomokat talált, köztük „öklömnyi nagyságú ujjnyomokat” is. Más szemtanúk szerint a lény példátlan bűzt árasztott:

Olyan volt, mint egy egy éve nem fürdetett kutya, amelyre hirtelen ráesett az eső.

Shealy az 1990-es években fotót készített a teremtményről, amely villámgyorsan körbejárta a világot, későbbi videója pedig a Smithsonian archívumába is bekerült. Életét a kutatásnak szentelte: Skunk Ape Kutatóközpontot hozott létre, útmutatókat írt és televíziós műsorokban szerepelt. Sokan „a Skunk Ape-ek Jane Goodalljának” nevezik.

Elmondása szerint a Skunk Ape-ek általában 200–210 centi magasak, egy egészséges hím pedig akár 160 kilogrammot is nyomhat – a klasszikus Bigfootnál jóval kisebbet, amelyet akár 360 kilogrammosra is becsülnek.

Shealy úgy véli, a lény észrevétlenségét az Everglades mérete magyarázza: az őshonos mocsárvidék hárommillió hektár, és sok része évtizedek óta érintetlen.

Minden nap olyan helyekre megyek, ahol húsz éve nem járt ember. Ez a Mississippi keleti oldalának legnagyobb vadonja.

Szerinte a Skunk Ape egy valódi állatfaj, de nyitott minden lehetőségre. Legnagyobb vágya, hogy a lényt egyszer hivatalosan is azonosítsák – és védelmet kapjon.